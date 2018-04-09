Роботы, VR-технологии и "умные" жилеты оберегают рабочих от травм

Футурологи прогнозируют наступление четвертой промышленной революции и исчезновение человеческого труда с заводов в ближайшие 20–30 лет. Хотя сегодня машины на производствах действительно внедряются для оптимизации процессов, случаи массовой замены людей машинами единичны. Зато параллельно развивается противоположная тенденция — технологии служат для защиты работников от несчастных случаев на производстве. Представляем три тренда, которые внедряются в этом направлении.

Поезд и грузовик в виртуальной реальности

Механик-стажер подходит к грузовику "Урал", надевает специальные защитные очки, берет в руки отвертку и начинает откручивать одну гайку за другой. Ошибку допустить не страшно — действие происходит в виртуальной реальности. Такой тренажер используется для обучения работников в корпорации "Проект-техника". А в компании РЖД тестируют тренажер, с помощью которого стажеры "отправляются" поработать на виртуальную железнодорожную станцию.

Развернуть Корпорация "Проект-техника" и фонд VRTech представили VR-тренажер в 2017 году © Российский венчурный фонд VRTech Корпорация "Проект-техника" и фонд VRTech представили VR-тренажер в 2017 году © Российский венчурный фонд VRTech

"Системы обучения в виртуальной реальности в мировой практике начали активно внедряться с 2014 года, — рассказывает Олег Сидоров, руководитель ГК Remagic.group. — В России примерно на полтора года позже. Заметные кейсы работают в "Роснефти" и РЖД. Сейчас разработки в VR-обучении ведут ряд телекоммуникационных, энергетических и добывающих компаний. Полагаю, расцвет тренировочных систем придется на 2019–2020 годы. За рубежом VR-обучение уже стало корпоративным стандартом в компаниях: UPS, Visa, Boeing, Lockheed Martin, Volkswagen, BMW, KFC. Часто обучение в VR носит ситуативный характер: Walmart проводил с помощью виртуальной реальности тренинг продавцов перед днем распродаж — "Черной пятницей".

Эксперты говорят, что тренажеры с виртуальной реальностью помогают повысить эффективность обучения больше чем в два раза. "При использовании аудио- и видеоматериалов усваивается только 30% знаний, — оперирует цифрами Елена Устюгова, руководитель группы повышения операционной эффективности КПМГ в России и СНГ. — При выполнении практических действий эффективность возрастает до 75%".

Роботы работают с огнем и железом

В России на 10 тыс. работников в промышленности приходится три робота, по данным Национальной ассоциации участников рынка робототехники. Это низкий показатель, для сравнения: в Южной Корее плотность роботизации — 631 робот на 10 тыс. человек, а в Китае — 69 роботов. Но даже такой уровень обеспечивает присутствие машин почти повсеместно в автопроме и на крупных заводах.

"Цель производителя — повысить эффективность труда, но таким образом повышается и безопасность, ведь в первую очередь роботов ставят там, где человеку работать физически трудно, — рассказывает Анатолий Перепелица, руководитель УРТЦ "Альфа-Интех". — Машины чаще всего заменяют людей на опасных и вредных участках: в сварке — как на КамАЗе или пермском велосипедном заводе Forward, в лакокрасочных цехах, в переноске тяжелых грузов".

В мире, по его данным, более 50 производителей промышленных роботов. Некоторые корпорации создают роботов для собственных нужд. Например, компания Toshiba разработала промышленного робота, который умеет перемещать грузы весом до 100 кг. Кстати, в Японии внедрение таких машин стимулируют нормы об охране труда.

"Законодательно установлен максимальный вес груза, который может поднимать человек, — 20 кг, — говорит Владимир Максимов, руководитель департамента развития ООО "Тошиба Ру". — Для промышленности необходимы решения для работы с грузами большего веса. Роботу от Toshiba достаточно такого же пространства, как и любому сотруднику. Его габариты в плечах — 70 см, а рост около 2 м. Его движения плавные, человеку комфортно работать рядом с ним".

"Умная" рабочая форма

Еще один тренд в промышленности — "умная" спецодежда, которая позволяет работодателю контролировать, насколько сотрудники выполняют правила безопасности на производстве. А в опасной ситуации она поможет спасти человека.

"Компании, владеющие коммерческими судами, например для грузоперевозок, рыбной ловли, стараются создать максимально комфортные и безопасные условия работы, — говорит Владимир Ласовский, менеджер по развитию в компании Orange Business Services в России и СНГ. — В таких компаниях используются "умные" жилеты с датчиками и сенсорами. Если член команды падает в воду — жилет передает сигнал о происшествии, судно останавливается, начинается спасательная операция. В горнодобывающей отрасли и на металлургических заводах внедряется спецодежда со специальными трекерами, которые отслеживают физиологические показатели. Если сотрудник долгое время неподвижен, пульс учащен или, наоборот, снижен — на пульт оператора отправляется сообщение".

Иногда датчики внедряют в опасные промышленные зоны.

"Когда человек попадает в опасную близость от оборудования — датчик дает сигнал, — продолжает Ласовский. — Специальное оборудование ведет также мониторинг времени пребывания человека в "горячей" зоне. Если сотрудник находится в таком месте дольше, чем предусмотрено нормами, принимаются меры".

Эксперты говорят, что юридических препятствий для внедрения любых технологий для контроля нет, правда, работодатель может столкнуться с другой сложностью. "В начале года мы с партнерами SAP и Новолипецким металлургическим комбинатом (НЛМК) представили прототип системы 3D-позиционирования персонала внутри помещений. Менеджеры с ее помощью могли в реальном времени отслеживать передвижение сотрудников с точностью до 50 см, — говорит Валерий Геленава, директор по развитию Национального центра интернета вещей (НЦИВ). — Столкнулись с нежеланием людей находиться под постоянным мониторингом, но эта трудность решалась административно".

Анастасия Степанова