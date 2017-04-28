"Умные" каски вместо молока за вредность: как россиян защищают от опасных условий труда

28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. В России порядка 160 тыс. людей страдают профессиональными заболеваниями, самыми распространенным из которых являются тугоухость и бронхиальная астма. Эксперты рассказали ТАСС, почему эти цифры только верхушка айсберга, как защищают работников средства индивидуальной защиты (СИЗ), могут ли они быть модными и почему работодатели экономят на их закупке.

Что такое СИЗ и какие они бывают?

Средства индивидуальной защиты или СИЗ — это все, что способно минимизировать вред, наносимый работнику условиями, в которых он работает.

Всего существует 10 типов СИЗ, начиная от специализированной одежды и заканчивая средствами защиты рук, ног, головы, органов слуха, дыхания и зрения. Самые распространенные средства защиты — каски, щитки, очки, респираторы, наушники и перчатки. Водолазные костюмы, скафандры и, к примеру, крем от обморожений тоже относятся к СИЗ. Всего на рынке более 1,1 тыс. наименований.

Чаще всего средства индивидуальной защиты применяются в энергетической, нефтяной, газовой, угольной, химической и нефтехимической отраслях, черной и цветной металлургии, машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве и металлообработке.

Сколько работодатели тратят на защиту сотрудников?

“В стране порядка 25 млн человек имеют право на бесплатные средства защиты. Средние расходы работодателя на одного работника составляют 6,5 тыс. рублей в год”, — отмечает глава Ассоциации, объединяющей 80 основных производителей (60% рынка).

Сорокин предостерегает работодателей от попыток сбить цены на средства защиты. "Низкая цена — это другие полуфабрикаты, другая ткань, более разреженная и так далее… Мы говорим работодателям: посчитайте, насколько выгоднее использовать эффективные и качественные СИЗы, чем плохие, когда человек не защищен. Ведь это болезни, несчастные случаи и другие неприятности, за которые ответственен работодатель", — говорит Сорокин.

Как наказывают работодателей за необеспечение работников СИЗ? В зависимости от степени риска причинения вреда сотруднику работодателю грозит административный штраф в размере до 150 тысяч рублей, напоминают в Роструде.

По данным Роструда, в 2016 году в России было выявлено 28 тыс. нарушений, связанных с обеспечением работников СИЗ. Это 6% от общего количества нарушений в трудовой сфере. Годом ранее таких нарушений было 30,5 тыс.

Сферы деятельности, в которых чаще всего выявляют такие нарушения: строительство, обрабатывающие производства и сельское хозяйство.

Защита действительно помогает?

Главный внештатный профпатолог (врач, который занимается заболеваниями, вызванными воздействием вредных профессиональных факторов) Минздрава РФ Игорь Бухтияров отмечает, что средства индивидуальной защиты на 10-15% снижают уровень профессиональных заболеваний.

Конечно, это относится только к подлинным СИЗ. К сожалению, по словам Сорокина, в России существует проблема контрафакта. Подделать можно не все, но в зависимости от вида на рынке от 10% до 50% контрафакта. Чаще всего, по словам эксперта, подделывают средства защиты дыхания. "Например, известный респиратор "лепесток". Его кто только не делает, и продают за копейки. А никакой защиты там нет", — подчеркивает Сорокин.

"У нас в среднем в стране порядка 160 тыс. человек, которые страдают профессиональными заболеваниями. По сравнению со средним уровнем профессиональной заболеваемости в Евросоюзе у нас он ниже в 8-10 раз. Это связано с реальной недооценкой и невыявляемостью заболеваний", — считает эксперт.

По мнению Бухтиярова, среди причин — порядок организации плановых осмотров работников. Сегодня они должны проводиться за счет средств работодателя, а он часто не заинтересован в выявлении профзаболевания, поскольку это влияет на уровень страхового тарифа, идущего в Фонд социального страхования (если на производстве увеличивается уровень профзаболеваемости, тариф повышается). Кроме того, у работодателя возрастают прямые затраты, связанные с необходимостью санаторно-курортного лечения.

Не лучше ли заняться профилактикой, а не лечением?

Именно такой позиции придерживается профпатолог Бухтияров. Он считает, что России нужна государственная доктрина по профилактике профессиональных заболеваний.

С врачем согласен и R&D директор компании 3М Россия Сергей Дмитрук. "У нас всегда было как: работнику на вредном производстве дается молоко, короткий рабочий день, а если он получает профзаболевание, ему оплачивается лечение", — напоминает эксперт.

Лучше затратить деньги не на компенсации, а на профилактику. И эти функции выполняет СИЗ

R&D директор компании 3М Россия Сергей Дмитрук

Однако Бухтияров считает, что не стоит ограничиваться только средствами индивидуальной защиты. Их эффективность разная, отмечает врач. Например, можно найти защиту от шума или пыли, а вот от вибрационной болезни — достаточно проблематично. "Поэтому основное, что можно делать для профилактики, - это улучшать условия труда. Средства индивидуальной защиты в этом смысле вторичны, но они являются обязательным условием для работы в некоторых случаях", — добаввляет профпатолог.

Какие новинки есть на рынке?

Сергей Дмитрук отмечает две важные тенденции в отрасли: уже появились СИЗы, способные сами оценивать уровень своей амортизации, а в будущем появятся изделия, оценивающие состояние работника.

В этом году компания 3М планирует выпустить на российский рынок противогазовые фильтры с индикатором, который по аналогии с уровнем заряда батареи в телефоне показывает, сколько у изделия осталось ресурса. Раньше работник определял износ средства защиты самостоятельно, для респираторов, например, по запаху.

"У нас традиционно действуют нормы выдачи, которые предполагают, что работник такой-то специальности получает такое-то количество СИЗов. В малой степени учитывается характер рабочего места, особенности работы. А одна и та же профессия может предполагать разные нагрузки. Сейчас может складываться ситуация, когда работник носит респиратор уже после того, как его ресурс исчерпан, а может, наоборот, — сотрудник выбрасывает картридж, использованный наполовину", — отмечает эксперт.

Дмитрук уверен, что умные СИЗы позволят сэкономить средства, которые сегодня расходуются не всегда эффективно. "Важно не только купить хороший СИЗ, но и организовать инструктаж. Чтобы маска плотно прилегала, к примеру. Работодатели все больше озабочены, как сделать использование СИЗ более эффективным", — добавляет он.

"На втором этапе умные СИЗы будут говорить о том, в каком состоянии находится человек, который их носит. Есть разработки по снабжению средств защиты специальными сенсорами. Где это может быть важным? На каких-то опасных видах работ, где нужно понимать, что с человеком ничего не случилось. Например, датчик вертикального положения. А вдруг он упал, ему плохо и нужна помощь? То же самое про датчики сердцебиения, дыхания. Идет работа над тем, чтобы СИЗы могли передавать эти данные в сеть", — рассказывает Дмитрук.

Может ли спецодежда быть не только безопасной, но также модной и удобной?

Опрошенные ТАСС разработчики и поставщики СИЗ считают, что одна из основных задач индустрии — создавать рабочую одежду, которая будет не только защищать, но и обеспечивать комфорт для работника.

Тренд, который существует в последние годы — это сближение рабочей одежды и одежды outdoor или одежды для повседневной носки Сергей Ширяев, генеральный директор ЗАО "Восток-Сервис-Спецкомплект"

"Это заставляет нас применять самые передовые технологии. Если мы посмотрим на рабочие ботинки, то увидим, что в них используются материалы, которые делают эту обувь эргономичной и удобной", — поясняет Ширяев.

По его словам, в такой одежде и обуви можно не только работать с комфортом, но и в лес пойти, и в городе погулять, при этом никто не догадается, что подошва может выдерживать температуры от –35 до +120 градусов, а ткань куртки и брюк надежно защищает от масел, нефтепродуктов или влаги.

Сегодня среди сварщиков модно, например, наносить аэрографию на защитный щиток. Производители учли это — в продаже появились шлемы с яркими рисунками.

Средства защиты для глаз сегодня также выглядят вполне современно. "Суксунский оптико-механический завод — одно из старейших предприятий, еще в СССР производил защитные очки из силикатного стекла, а сегодня делает поликарбонатные, прекрасного дизайна. Они вполне могут конкурировать с лучшими мировыми образцами", — говорит Юрий Сорокин.

Екатерина Ефимова, Инна Финочка