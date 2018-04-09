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Песков: Путин может встретиться с подпавшими под санкции США бизнесменами

Экономика и бизнес
9 апреля, 14:19 дата обновления: 9 апреля, 14:25 UTC+3

Однако пресс-секретарь президента отметил, что пока таких встреч в графике нет

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. В графике президента России Владимира Путина пока нет встречи с подпавшими под санкции США бизнесменами, однако исключить такую возможность нельзя. "Пока в графике таких встреч [Путина с подпавшими под санкции бизнесменами] нет, но это не значит, что они не могут появиться при необходимости", - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Олег Дерипаска, а также глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов и бизнесмены Игорь Ротенберг и Сулейман Керимов.

В перечне несколько компаний, связанных с Дерипаской: агрохолдинг "Кубань", "Евросибэнерго", "Русал", холдинг "Русские машины" и группа "ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance, холдинги "Базовый элемент" и En+.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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