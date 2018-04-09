Обыкновенные акции Сбербанка обрушились на 20%

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Обыкновенные акции Сбербанка на торгах Московской биржи в понедельник снизились более чем на 20% к уровню закрытия торгов пятницы на фоне общего падения рынка после объявления США о новых антироссийских санкциях.

Обыкновенный акции Сбербанка упали в цене до 205 рублей за бумагу, привилегированные акции банка снизились на 17%, до 180,03 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов. В последний раз котировки обыкновенных акций Сбербанка находились ниже 205 рублей 8 ноября 2017 года, а "префы" торговались ниже 180 рублей 9 ноября.

США 6 апреля ввели санкции в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний, что привело к резкому падению акций российских компаний в понедельник.

В числе лиц, попавших под американские санкции, оказались глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.