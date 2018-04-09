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Fitch улучшило прогноз по рейтингу "BB+" "Сибура" до "позитивного"

Экономика и бизнес
9 апреля, 16:57 UTC+3 МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

В сообщении агентства говорится, что "позитивный прогноз обусловлен комфортным кредитным плечом "Сибура" на протяжении его инвестиционного цикла"

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ТАСС, 9 апреля. Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента компании "Сибур" на "позитивный" с "негативного". Сам рейтинг был подтвержден на уровне "BB+", говорится в сообщении агентства.

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"Позитивный прогноз обусловлен комфортным кредитным плечом "Сибура" на протяжении его инвестиционного цикла, снижением рисков проекта "Запсибнефтехим" и ожиданием усиления бизнес-профиля компании после запуска этого проекта в конце 2019 года", - отмечает Fitch.

Прогноз по рейтингу "Сибура" был повышен несмотря на то, что член правления компании Кирилл Шамалов 6 апреля попал под новые санкции США.

"Сибур" - крупнейшая в России интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания. Работает на 22 производственных площадках, расположенных в различных регионах России. Основным акционером "Сибура" является Леонид Михельсон.

Чистая прибыль "Сибур Холдинга" в 2017 году выросла по международным стандартам финансовой отчетности на 6,3%, до 120,2 млрд рублей.

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Михельсон, Леонид Викторович
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