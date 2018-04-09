Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.04:
$ 58.57
€ 71.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Котировки En+ упали на 40% на вторичном рынке в Лондоне

Экономика и бизнес
9 апреля, 18:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Цена бумаги En+ по состоянию на 17:38 мск опустилась до $5,78 за бумагу

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Глобальные депозитарные расписки (GDR) En+ Group на Лондонской фондовой бирже (LSE) в понедельник в ходе торгов на вторичном рынке (по правилу Reg S) подешевели на 40,16% в сравнении с данными на закрытие торгов 6 апреля. Это следует из данных торгов на LSE.

Смотрите также

Новые санкции США. Кто вошел в черный список

Цена бумаги En+ в понедельник на 17:38 мск опустилась до $5,78 за бумагу.

Утром в понедельник управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании приостановило операции с депозитарными расписками группы En+ Олега Дерипаски по правилу 144А (торги по этому правилу осуществляются для квалифицированных инвесторов из США). Данная мера действует с 08:00 по Лондонскому времени 9 апреля.

США также остановили торги расписками компании: санкции запрещают американским компаниям и гражданам любые отношения с фигурантами санкционного списка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Дерипаска, Олег Владимирович
Темы
Санкции в отношении России
Страны
США Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Times: британские эксперты на Кипре перехватили сообщение в день отравления Скрипалей
2
Де Мистура выступит в понедельник перед Совбезом ООН
3
Песков назвал "вопиющим попранием всего и вся" новые антироссийские санкции США
4
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
5
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
6
Bloomberg: торговые дома приостановили закупки алюминия у "Русала" на фоне санкций
7
Что известно об авиаударе по сирийской базе Т-4
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости