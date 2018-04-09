Трамп: США рассчитывают сохранить хорошие отношения с КНР

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что рассчитывает сохранить хорошие отношения с КНР, несмотря на торговые споры.

"У нас [США] - очень хорошие отношения с Китаем, и, я думаю, что мы сохраним эти отношения. Мы с председателем КНР Си Цзиньпином - очень хорошие друзья. Я с большим уважением отношусь к Си Цзиньпину <...> Сказав это, хочу также отметить, что Китай в течение многих лет извлекает выгоду из торговых связей с США", - указал Трамп, выступая на заседании своего кабинета.

"Я не виню в этом Китай. Я виню тех, кто правил в этой стране. Мы должны были сделать то, что сделали они [Китай]. Сейчас действуют самые односторонние правила [в торговле с Китаем] из когда-либо разработанных", - добавил президент, высказывания которого распространил пресс-пул Белого дома.

Трамп уже неоднократно заявлял, что ему не нравится гигантский внешнеторговый дефицит в торговле с Китаем, достигший, по его словам, $500 млрд. Он подписал 22 марта меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестной, по мнению Вашингтона, торговой политики Пекина, которая, в частности, заключается в принуждении американских компаний к передаче их технологий и интеллектуальной собственности китайским предприятиям. Трамп поручил представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру в течение 15 дней рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий продукции из Китая, а также инициировать разбирательство в рамках ВТО против КНР за предполагаемое нарушение международных правил торговли. Трамп также поручил министру финансов Стивену Мнучину в течение 60 дней разработать предложения по ограничению инвестиций Китая в американские компании.

3 апреля администрация Трампа объявила о намерении ввести дополнительные 25% пошлины на 1300 наименований ввозимой из Китая продукции, общая стоимость которой составляет $50 млрд. В ответ Госсовет КНР решил ввести 25% пошлины на американские автомобили, бобы и другую продукцию сельского хозяйства - в общей сложности 106 наименований товаров. Эксперты опасаются, что две страны находятся на пороге торговой войны, которая поставит под угрозу экономический рост во всем мире.

Как отметил в интервью телеканалу CBS в воскресенье Мнучин, США продолжат вести переговоры с Китаем по различным вопросам в сфере двусторонней торговли, в том числе по снижению внешнеторгового дефицита.