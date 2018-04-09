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Сбербанк оценил свои риски от санкций

Экономика и бизнес
9 апреля, 21:44 UTC+3 МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Зампред банка рассказал, что требования к заемщикам обеспечены, в том числе, активами, не имеющими отношения к компаниям под санкциями

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© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Общий размер риска Сбербанка по компаниям РФ, включенным в санкционный список минфина США (кредиты компаниям, попавшим в санкционный список), не превышает 2,5% активов, сообщил журналистам зампред правления госбанка Александр Морозов.

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"Общий объем риска Сбербанка в отношении компаний, включенных в список блокирующих санкций (SDN) минфина США 6 апреля 2018 года, составляет менее 2,5% активов. Требования к заемщикам обеспечены, в том числе, активами, не имеющими отношения к компаниям, включенным в санкционные списки США. Менеджмент банка внимательно следит за развитием ситуации и предпринимает все надлежащие действия для минимизации возможных негативных последствий для банка", - сказал Морозов.

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.

При этом в перечне компаний - сразу несколько, связанных с Дерипаской: агрохолдинг "Кубань", "Евросибэнерго", "Русал", холдинг "Русские машины" и "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance, холдинги "Базовый элемент" и En+. Кроме того, в список попали группа "Ренова" Вексельберга, "Ладога менеджмент" Шамалова, банк "Российская финансовая корпорация" (принадлежит "Рособоронэкспорту", также значится в списке), NPV Engineering и "Газпром бурение" Ротенберга.

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