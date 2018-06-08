Reuters: положение "Русала" ухудшится, если США не снимут санкции с компании до конца лета

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Акционеры "Русала" могут не получить дивиденды "Норникеля", если санкции США в отношении компании не будут отменены до конца августа. Кроме того, собственные контракты компании могут быть не выполнены из-за оттока американских клиентов. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, санкции со стороны США могут не позволить акционерам "Русала", контролирующим 27,8% "Норникеля", получить дивиденды компании, выплата которых ожидается в августе, так как OFAC (департамент минфина США по контролю за иностранными активами) может трактовать распределение прибыли как крупную сделку и потребовать провести выплаты на специальные счета. Кроме того, несмотря на то, что минфин США дал отсрочку американскому бизнесу на сворачивание отношений с российской компанией до 23 октября, исполнение ряда заказов занимает до двух месяцев, поэтому уже в августе "Русал" начнет терять клиентов.

"Команда [Олега] Дерипаски не вылезает из консультаций с OFAC, готовы выполнять все их требования, чтобы быть выведенными из-под санкций", - цитирует агентство источника на финансовом рынке. По сообщению источника, знакомого с ситуаций, в качестве одного из вариантов рассматривается создание слепого траста, управляемого независимыми менеджерами, куда Олег Дерипаска сможет передать часть акций подконтрольной ему компании En+.

В "Русале" от комментариев отказались.

Ранее в мае председатель совета директоров группы En+ Грег Баркер заявил, что компания представит план по выходу из-под санкций США к середине лета.

О санкциях

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Олег Дерипаска и связанные с ним компании "Русал", холдинги "Базовый элемент", En+ и "Русские машины", "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг "Кубань".

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями. Изначально минфин США дал срок до 7 мая на то, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов всех компаний, указанных в списке, а до 5 июня - разорвали с ними контракты. Затем инвесторам США было разрешено проводить сделки с "Русалом" до 23 октября 2018 года.

Также власти США заявили, что готовы снять санкции с "Русала" и "Группы ГАЗ", если Дерипаска откажется от части активов и контроля над этими компаниями. Дерипаска в свою очередь заявил о готовности сократить ниже 50% свою долю в крупнейшем акционере "Русала" - компании En+. Сейчас бизнесмен контролирует 48,13% "Русала" через En+, в которой ему принадлежит 66%.