Что случилось с Олегом Дерипаской и его компаниями

6 апреля США ввели санкции против 24 россиян, в том числе бизнесменов и высокопоставленных чиновников, фигурировавших в Кремлевском списке. В общей сложности под ограничения попали 38 юридических и физических лиц.
После объявления о санкциях, российские активы, принадлежащие многим фигурантам списка, начали стремительно дешеветь.
Так, 6 апреля, всего за один день Олег Дерипаска потерял $957 млн. Ему подконтрольны компании En+, "Русал", "ГАЗ". Акции "Русала" и En+ подешевели тогда на Московской бирже почти на 20%.
Сам бизнесмен назвал включение себя в санкционный список необоснованным, смешным и абсурдным.
9 апреля "Русал" предупредил о риске технических дефолтов из-за санкций США. В сообщении компании говорилось, что, согласно первичной оценке, санкции в отношении группы, скорее всего, окажут сильный негативный эффект на ее бизнес и перспективы.
После такого заявления акции компании на торгах Гонконгской биржи рухнули на 41,4%. На открытии торгов на Московской бирже акции "Русала" подешевели на 30%, акции EN+ - на 20%.
Мосбиржа ввела спецрежим торгов акциям "Русала" в виде дискретного аукциона - специального режима, который заменяет приостановку торгов в случае значительного изменения котировок. Но после его завершения цена акций сократилась еще на 22%.
Британский регулятор временно приостановил торги ценными бумагами En+.
Независимый директор En+ Доминик Фрайс ушел в отставку.
В настоящее время компания оценивает воздействие санкций и обещает предоставить дальнейшую информацию после консультаций с юристами.
Технический дефолт — это ситуация, когда заемщик нарушает обязательства при выплате задолженности, но физически он этот контракт выполнить может. Часто такое нарушение обязательств носит временный характер.
Министерство финансов США обязало американских инвесторов до 7 мая избавиться от акций и других ценных бумаг трех из 12 российских компаний, в отношении которых были введены санкции. И инвесторы активно их распродают.
Активы компаний, попавших под санкции, на территории США замораживаются. До 5 июня американцы должны аннулировать все контракты, заключенные со всеми 12 компаниями, а также с другими компаниями, которые на 50% принадлежат подсанкционным, заявило министерство финансов США.
Кроме того, власти США заявили, что будут принимать карательные меры в отношении тех стран и лиц, которые нарушат действующий в отношении России санкционный режим, введенный на основании закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).
Многие из них также подешевели.
6 апреля состояние Сулеймана Керимова сократилось на $244 млн, а Виктора Вексельберга — на $41 млн.
Состояние Игоря Ротенберга и Кирилла Шамалова не изменилось, а капитал Владимира Богданова и Андрея Скоча увеличился на $1 млн и $8 млн соответственно.
9 апреля акции ВТБ на торгах Мосбиржи подешевели на 10,3%.
На Лондонской фондовой бирже ценные бумаги российских компаний, попавших в новый санкционный список США, также дешевели.
Правительство РФ окажет поддержку компаниям, подпавшим под санкции США. Вопрос этой поддержки уже обсуждался, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал новые антироссийские санкции США протекционизмом и поручил кабмину подготовить предложения по поддержке российских компаний, подпавших под ограничения.
В графике президента России Владимира Путина пока нет встречи с бизнесменами, попавшими в список, однако исключить такую возможность нельзя, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Мария Селиванова