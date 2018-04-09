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Что случилось с Олегом Дерипаской и его компаниями

Экономика и бизнес
9 апреля, 16:08 UTC+3

Из-за введенных санкций сильнее всего подешевели активы бизнесмена Олега Дерипаски. ТАСС рассказывает, что заставляет инвесторов распродавать акции и может ли бизнес рассчитывать на помощь государства

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Олег Дерипаска

Олег Дерипаска

© Владимир Смирнов/ТАСС

6 апреля США ввели санкции против 24 россиян, в том числе бизнесменов и высокопоставленных чиновников, фигурировавших в Кремлевском списке. В общей сложности под ограничения попали 38 юридических и физических лиц.

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Сколько денег потерял Олег Дерипаска?

После объявления о санкциях, российские активы, принадлежащие многим фигурантам списка, начали стремительно дешеветь.

Так, 6 апреля, всего за один день Олег Дерипаска потерял $957 млн. Ему подконтрольны компании En+, "Русал", "ГАЗ". Акции "Русала" и En+ подешевели тогда на Московской бирже почти на 20%.

Сам бизнесмен назвал включение себя в санкционный список необоснованным, смешным и абсурдным.

9 апреля "Русал" предупредил о риске технических дефолтов из-за санкций США. В сообщении компании говорилось, что, согласно первичной оценке, санкции в отношении группы, скорее всего, окажут сильный негативный эффект на ее бизнес и перспективы.

После такого заявления акции компании на торгах Гонконгской биржи рухнули на 41,4%. На открытии торгов на Московской бирже акции "Русала" подешевели на 30%, акции EN+ - на 20%.

Мосбиржа ввела спецрежим торгов акциям "Русала" в виде дискретного аукциона - специального режима, который заменяет приостановку торгов в случае значительного изменения котировок. Но после его завершения цена акций сократилась еще на 22%.

Британский регулятор временно приостановил торги ценными бумагами En+.

Независимый директор En+ Доминик Фрайс ушел в отставку.

В настоящее время компания оценивает воздействие санкций и обещает предоставить дальнейшую информацию после консультаций с юристами.

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Что такое технический дефолт?

Технический дефолт — это ситуация, когда заемщик нарушает обязательства при выплате задолженности, но физически он этот контракт выполнить может. Часто такое нарушение обязательств носит временный характер.

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Почему падает стоимость акций?

Министерство финансов США обязало американских инвесторов до 7 мая избавиться от акций и других ценных бумаг трех из 12 российских компаний, в отношении которых были введены санкции. И инвесторы активно их распродают.

Активы компаний, попавших под санкции, на территории США замораживаются. До 5 июня американцы должны аннулировать все контракты, заключенные со всеми 12 компаниями, а также с другими компаниями, которые на 50% принадлежат подсанкционным, заявило министерство финансов США.

Кроме того, власти США заявили, что будут принимать карательные меры в отношении тех стран и лиц, которые нарушат действующий в отношении России санкционный режим, введенный на основании закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

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Что происходило с акциями компаний, принадлежащих другим фигурантам списка?

Многие из них также подешевели.

6 апреля состояние Сулеймана Керимова сократилось на $244 млн, а Виктора Вексельберга — на $41 млн.

Состояние Игоря Ротенберга и Кирилла Шамалова не изменилось, а капитал Владимира Богданова и Андрея Скоча увеличился на $1 млн и $8 млн соответственно.

9 апреля акции ВТБ на торгах Мосбиржи подешевели на 10,3%.

На Лондонской фондовой бирже ценные бумаги российских компаний, попавших в новый санкционный список США, также дешевели.

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Что намерено делать государство?

Правительство РФ окажет поддержку компаниям, подпавшим под санкции США. Вопрос этой поддержки уже обсуждался, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал новые антироссийские санкции США протекционизмом и поручил кабмину подготовить предложения по поддержке российских компаний, подпавших под ограничения.

В графике президента России Владимира Путина пока нет встречи с бизнесменами, попавшими в список, однако исключить такую возможность нельзя, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Мария Селиванова

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