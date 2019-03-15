Дерипаска считает, что минфин США проигнорировал презумпцию невиновности, введя санкции

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что минфин США проигнорировал принцип презумпции невиновности, введя против него санкции.

"Речь идет о простой справедливости. Презумпция невиновности - это основной принцип американской правовой системы, который явно игнорировался при применении ко мне санкций. Власти США должны следовать принципу верховенства закона, а не нацеливаться на отдельных лиц, потому что это политически целесообразно", - передала ТАСС слова бизнесмена его представитель.

Дерипаска также выразил мнение, что суды США достаточно объективны, чтобы поддержать закон и конституцию США: "Только суды могут решить, виновен ли человек, или нет, и я считаю, что суды США достаточно объективны, чтобы поддержать американский закон и конституцию".

"Если у OFAC есть какие-либо доказательства, подтверждающие необоснованные слухи и инсинуации, которые он любит цитировать, то сейчас самое время их представить", - отметил бизнесмен.

"Я потратил 30 лет своей жизни, создавая компании, которые являются основными игроками в мировой экономике, и я не позволю, чтобы эта тяжелая работа, наряду с миллионами рабочих мест и средств к существованию, была разрушена политическими схемами", - подчеркнул Дерипаска.

Ранее в пятницу стало известно, что Олег Дерипаска подал в суд на минфин США и главу ведомства Стивена Мнучина с требованием отменить введенные против него санкции. В иске также фигурирует Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC, отвечает за правоприменение в области санкций) и его глава Андреа Гаки.

Предприниматель требует от суда обязать американское финансовое ведомство снять с него санкции, исключить из так называемого кремлевского списка и прекратить называть его олигархом.