Источники: завод "Русала" в Армении начал сокращение мощностей из-за санкций

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Фольгопрокатный завод "Русала" в Армении "Арменал" начал сокращение мощностей с переводом сотрудников на частичную занятость из-за санкций со стороны США. Об этом ТАСС сообщили источники, знакомые с ситуацией.
По их данным, действие американских санкций стало причиной снижения объемов производства "Арменала" и может привести к полной остановке завода. По информации от сотрудников завода, в настоящее время начался перевод производственных подразделений в режим простоя с выплатой 2/3 средней заработной платы. До конца сентября в вынужденный простой будут отправлены 184 работника производственной дирекции, а позднее - других подразделений и служб. Всего на предприятии задействованы 670 специалистов.
Данную информацию ТАСС подтвердил источник, близкий к "Русалу". "Русал" оперативно комментарий не предоставил.
Санкции против "Русала"
"Русал" попал под санкции США 6 апреля вместе с рядом других компаний, в том числе связанных с Олегом Дерипаской. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.
Изначально минфин США отвел срок до 7 мая на то, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов всех компаний, указанных в списке, а до 5 июня - разорвали с ними контракты. Затем срок для завершение финансовых операций был перенесен на 5 августа. Согласно последней отсрочке от минфина, и финансовые, и контрактные обязательства с "Русалом" должны быть завершены до 23 октября 2018 года.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило 10 сентября, что "Русал" может начать сокращение производства в сентябре из-за невозможности вести ежегодные переговоры по контрактам. Однако 14 сентября минфин США выпустил разъяснения, согласно которым компании могут перезаключать сделки с "Русалом" в случае, если контрагенты уже заключали аналогичные соглашения ранее. Если же санкции против алюминиевой компании вступят в силу 23 октября, исполнение сделок станет невозможным.
В августе производство алюминия уже остановил Надвоицкий алюминиевый завод (НАЗ, входит в "Русал") в Карелии, выпускающий продукцию только для США. Источники ТАСС сообщали, что, если санкции не будут сняты в ближайшее время, "Русал" с октября может законсервировать мощности еще нескольких заводов, поскольку контракты на поставку алюминия закончатся, и вся продукция компании, предназначенная для зарубежных потребителей, пойдет на склады. Источники также отмечали, что в сложившейся ситуации производство сплавов и продукции с добавленной стоимостью для зарубежных потребителей может быть остановлено уже с сентября.