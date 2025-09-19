А что на самом деле? 2

Источником новости стало интервью главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. В разговоре с ТАСС парламентарий предположил, что со временем в России могут прийти к формату четырехдневной рабочей недели в тех сферах, которые это позволяют. При этом Нилов подчеркнул, что сокращение рабочего времени не должно приводить к снижению дохода граждан или негативным последствиям для предприятий.

Речи о скором и повсеместном введении такого формата не идет. А распространившие новость пользователи соцсетей попросту исказили слова депутата.

"В настоящий момент продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, при пятидневке это стандартный восьмичасовой рабочий день", — разъясняет ТАСС член Ассоциации юристов России Наталья Глебова. Юрист отмечает, что бывают кризисные ситуации, когда работодатель вынужден установить на предприятии четырехдневную рабочую неделю, или по инициативе работника ему может быть установлено неполное рабочее время. Однако в этих случаях и оплата труда будет производиться пропорционально отработанному времени. "Если же в результате массового перехода на четырехдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты выпуск продукции сократится и работодателю придется вызывать на работу сотрудников в выходной день, то оплачиваться такое рабочее время будет уже не менее чем в двойном размере", — заключает специалист.

Отметим, что, по результатам недавнего исследования сервиса по поиску работы SuperJob, более половины россиян хотели бы работать только четыре дня в неделю, при этом 87% работодателей отказываются даже обсуждать возможность изменения режима работы из-за дефицита кадров.

По мнению экспертов, обсуждать переход на четырехдневку пока преждевременно. Так, по словам доцента кафедры национальной экономики Президентской академии Владимира Любецкого, "Россия еще не готова к переходу на четырехдневную рабочую неделю. Чтобы меньше работать и развиваться прежними темпами, необходимо повысить производительность труда". Эксперт отмечает, что в последние десятилетия производительность труда в России существенно выросла, но не догнала еще ведущие страны мировой экономики.

"Некоторые исследования фиксируют рост производительности сотрудников при переходе на четырехдневную рабочую неделю, однако этот рост не покрывает полностью сокращение рабочего времени, — комментирует ТАСС старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок. — Тем не менее массовый переход к сокращенной рабочей неделе возможен. Например, если в результате технологического прогресса, в частности за счет развития искусственного интеллекта, значительно вырастет производительность труда, то это может вылиться не только в рост доходов, но и в снижение часов работы. Но пока признаков таких изменений не видно, наоборот, в результате дефицита кадров средняя продолжительность рабочего времени растет".

По словам доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой, переход к четырехдневной рабочей неделе с сохранением заработной платы требует принципиально новых подходов в организации труда. "В IT-индустрии, креативной сфере, сфере консалтинга и др. больше предпосылок для внедрения четырехдневки, чем в реальном секторе экономики с высоким износом основных средств и дефицитом кадров, — объясняет эксперт. — Такой переход предполагает выполнение недельных задач за четыре дня. Если кто-то думает, что больше времени останется для отдыха, то напротив — выгорание и усталость могут быть большими, чем при полной рабочей неделе. Период восстановления работоспособности может быть более длительным".

Эксперт отмечает, что переход на четырехдневную рабочую неделю предполагает большой объем предварительной работы со стороны нормировщиков и специалистов по организации труда и заработной платы. Без этого говорить о переходе на четырехдневку сложно.