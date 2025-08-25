Работодатели при этом отказываются даже обсуждать такой режим работы из-за дефицита кадров, показали результаты исследования

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Более половины россиян поддерживают введение четырехдневки в РФ, при этом 87% работодателей отказываются даже обсуждать возможность изменения режима работы из-за дефицита кадров. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие 1 600 россиян и представители 1 000 компаний из всех округов страны.

"С одной стороны, экономически активное население все активнее поддерживает эту идею, а с другой, работодатели демонстрируют почти полное отсутствие интереса к ее реализации. Сторонников сокращенной недели среди экономически активных граждан россиян все больше: сегодня таких - 56% (минимум SuperJob фиксировал в ковид - 39% в апреле 2021 года)", - говорится в итогах исследования.

Только каждый четвертый респондент высказался против сокращенной рабочей недели, а каждый пятый затруднился с ответом.

Согласно результатам опроса, женщины поддерживают 4-дневку значительно чаще мужчин (62 и 51% соответственно).

Россияне также рассказали о планах на третий выходной в случае, если 4-дневка будет официально утверждена. На первом месте семья (28%), на втором - отдых (22%), на третьем - подработка (14%). Причем мужчины чаще говорят о том, что будут искать дополнительную работу, а у женщин третий выходной чаще ассоциируется с возможностью больше времени уделять отдыху, развитию, хобби, прогулкам и путешествиям.

Мнение бизнеса

При этом позиция компаний по вопросу о сокращенной рабочей неделе отличается от мнения работников. В условиях кадрового голода большинство работодателей отказывается даже обсуждать возможность изменения режима работы (87%). Лишь 1% организаций утверждают, что внедрили 4-дневный график, а еще 2% рассматривают его как допустимый вариант.

Аналитики отмечают, что в настоящее время деловая среда демонстрирует охлаждение к идее, так как в ковид интерес к ней был заметно выше.