Минобороны: Киев совершил преднамеренную террористическую атаку на Крым

ВСУ нанесли удар по курортной зоне, отметили в ведомстве

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Киевский режим нанес террористический удар по курортной зоне Республики Крым, где нет никаких военных объектов.

Об этом заявили в Минобороны России.

"21 сентября 2025 года киевским режимом совершена преднамеренная террористическая атака по гражданским объектам на территории Республики Крым. Около 19:30 мск в курортной зоне Республики Крым, где нет никаких военных объектов, вооруженными силами Украины нанесен террористический удар с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами", - указали в ведомстве.