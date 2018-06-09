Более 300 владельцев "дальневосточных гектаров" на Сахалине получили господдержку

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июня. /ТАСС/. Более 300 владельцев "дальневосточных гектаров" на Сахалине и Курилах получили государственную поддержку в виде грантов и субсидий на общую сумму почти 30 млн рублей, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

"Помощь от государства в Сахалинской области уже получили 314 заявителей. <...> Им оказана помощь на сумму почти 30 млн рублей", - говорится в сообщении. В частности, 98 человек получили гранты на создание личных хозяйств - по 100 тыс. рублей. Субсидии на приобретение 91 единицы сельхозтехники в лизинг перечислены почти 60 владельцам "дальневосточных гектаров", более 100 человек получили финансовую поддержку на содержание животных и приобретение для них кормов.

По данным пресс-службы, обладатели "гектаров" на Сахалине могут также воспользоваться льготной ипотекой - со ставкой до 7% годовых. При этом для семей с двумя несовершеннолетними детьми планка снижена вдвое - до 3,5%. Многодетные семьи имеют возможность взять жилищный кредит без процентов.

На обустройство транспортной и энергетической инфраструктуры в местах компактного размещения дальневосточных гектаров в Долинском, Корсаковском и Анивском районах из регионального бюджета в течение трех лет будет выделено около 900 млн рублей, отмечается в сообщении.

На Сахалине с начала действия программы за получением земли обратились почти 16 тыс. человек. Заключено около 7 тыс. договоров на общую площадь участков 4,6 тыс. га.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам России право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года - для жителей остальной территории России. Оформить участок можно на интернет-портале "НаДальнийВосток.рф". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение, после пяти лет безвозмездного пользования участок можно оформить в собственность или длительную аренду.