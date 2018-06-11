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СМИ: Трамп в личной беседе заявил Макрону, что ЕС в торговой сфере хуже Китая

Экономика и бизнес
11 июня, 4:39 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, июня. /ТАСС

По информации портала Axios, главу Белого дома беспокоит экспорт в США автомобилей из Германии

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© Михаил Метцель/ТАСС

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в личной беседе заявил французскому лидеру Эмманюэлю Макрону, что Евросоюз в торговой сфере "хуже Китая". Об этом сообщил в воскресенье портал Axios со ссылкой на источники в вашингтонской администрации.

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Беседа произошла 24 апреля, когда президент Франции посетил Белый дом. Тогда Макрон, обсуждая торговлю, сказал Трампу: "Давайте сотрудничать, у нас есть общая проблема - Китай". На это американский лидер ответил, что Евросоюз "хуже, чем Китай". После этого глава вашингтонской администрации стал говорить об экспорте в США автомобилей из Германии.

Ранее американское министерство торговли объявило о начале расследования, призванного определить, создают ли угрозу американской национальной безопасности поставки в страну автомобилей и комплектующих из других государств. Перед этим газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа рассматривает возможность введения 25%-ных пошлин на поставляемые в США автомобили. Издание отмечало, что Вашингтон может обосновать необходимость принятия этой меры соображениями, касающимися национальной безопасности.

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