WSJ: США планируют начать облагать пошлинами китайский импорт с 22 июня

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа планирует начать взимать пошлины за импорт китайских товаров на десятки миллиардов долларов уже с 22 июня. Об этом сообщила в среду в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

По сведениям ее источников, данное решение было согласовано на встрече представителей министерств торговли, финансов, а также офиса представителя США на торговых переговорах, состоявшихся в Белом доме перед отбытием Трампа на саммит Группы семи в Канаде 8 июня. Президент пока не утвердил такой шаг и может воздержаться от него, чтобы не нагнетать напряженности в отношениях с Китаем. Взаимодействие с Пекином крайне важно для Вашингтона после завершившегося саммита США - КНДР в Сингапуре, поясняет издание.

По его данным, список импортируемых китайских товаров, с которых предполагается взимать пошлины, сформирован не до конца. Первоначально перечень распространялся на товары и услуги общим объемом $50 млрд. Сейчас список видоизменен за счет исключения одних пунктов и дополнения других, уточнило издание.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 20 мая заявил, что КНР и США договорились не начинать торговых войн, что соответствует интересам развития обеих стран и всего мира. На консультациях в Вашингтоне, состоявшихся 17 и 18 мая, представители двух государств пришли к консенсусу по принятию мер, направленных на ликвидацию торгового дисбаланса, в связи с чем Пекин увеличит объемы закупаемых американских товаров.

Министр торговли США Уилбур Росс посетил китайскую столицу в начале июня. Агентство Синьхуа сообщало, что на переговорах по торгово-экономическим вопросам в ходе этого визита был достигнут прогресс. Ранее Минкоммерции Китая проинформировало, что по окончании консультаций стороны намерены огласить детализированный список продукции, за счет которой в соответствии с договоренностями в ближайшее время будет увеличен масштаб импорта товаров из США.