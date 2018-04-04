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Минкоммерции КНР выразило протест США в связи с пошлинами на китайские товары

Экономика и бизнес
4 апреля, 3:35 дата обновления: 4 апреля, 4:10 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 4, апреля. /ТАСС

В ведомстве пообещали в ближайшие дни принять ответные меры

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ПЕКИН, 4 апреля. /ТАСС/. Китайские власти выразили в среду решительный протест Соединенным Штатам в связи с усилением протекционистских мер Вашингтона и пообещали, что в ближайшие дни "последуют адекватные ответные меры". Об этом сообщило министерство коммерции КНР.

"Мы заявляем решительный протест в связи с планами американской стороны, действующей в соответствии со статьей номер 301 Закона о торговле США [на основании которого проводится расследование о введении пошлин на ряд товаров Китая], и на законных основаниях в ближайшие дни ответим аналогичными действиями, с тем же эффектом и таких же масштабов", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

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В документе подчеркивается, что действия Вашингтона идут вразрез с правилами ВТО и достойны осуждения. "Это типичный случай торгового протекционизма и односторонних мер, принимаемых в соответствующем ключе", - отмечается в заявлении.

Администрация американского президента Дональда Трампа обнародовала во вторник список продукции из КНР, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25% пошлины.

Китайское министерство финансов сообщило в воскресенье, что Госсовет КНР принял решение о введении со 2 апреля повышенных пошлин на 128 наименований американской продукции.

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