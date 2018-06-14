Эксперт: параметры повышения пенсионного возраста нужно скорректировать через 15-20 лет

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Предлагаемое правительством РФ повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин - естественное решение с плавным переходным периодом, считает экономист, бывший замминистра экономического развития Алексей Ведев. Однако это временное решение, через 15-20 лет его нужно будет откорректировать.

"Я считаю, да, достаточно плавный (переходный период по повышению пенсионного возраста). Такая необходимая реформа. Это естественное временное решение, это решение на ближайшие, может быть, 15-20 лет, после чего все равно к этому вопросу придется опять возвращаться", - сказал Ведев.

Правительство РФ 14 июня одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение планируется проводить поэтапно с 2019 года.

В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров - это около 46,5 млн человек. Они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты.