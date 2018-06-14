Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 62.25
€ 73.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: параметры повышения пенсионного возраста нужно скорректировать через 15-20 лет

Экономика и бизнес
14 июня, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

В четверг стало известно, что правительство одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин к 2028 году и до 63 лет для женщин к 2034 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Предлагаемое правительством РФ повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин - естественное решение с плавным переходным периодом, считает экономист, бывший замминистра экономического развития Алексей Ведев. Однако это временное решение, через 15-20 лет его нужно будет откорректировать.

Смотрите также

Пенсионное обеспечение в России. Досье

"Я считаю, да, достаточно плавный (переходный период по повышению пенсионного возраста). Такая необходимая реформа. Это естественное временное решение, это решение на ближайшие, может быть, 15-20 лет, после чего все равно к этому вопросу придется опять возвращаться", - сказал Ведев.

Правительство РФ 14 июня одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение планируется проводить поэтапно с 2019 года.

В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров - это около 46,5 млн человек. Они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Темы
Пенсионная реформа
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
2
Эксперт: параметры повышения пенсионного возраста нужно скорректировать через 15-20 лет
3
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
4
Украина открывает восемь визовых центров в России
5
Пенсионный возраст в странах мира. Досье
6
Минтруд предложил увеличить возраст получения социальной пенсии
7
Пенсионный возраст в России. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости