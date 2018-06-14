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Российской системой tax free чаще пользуются туристы из КНР, Латвии и Азербайджана

Экономика и бизнес
14 июня, 15:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня /ТАСС

За два месяца через таможенные органы прошло более двух тыс. чеков на общую сумму свыше 400 млн рублей

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МОСКВА, 14 июня /ТАСС/. Российской системой tax free чаще других пользуются туристы из Китая - их доля среди иностранных граждан, воспользовавшихся этой возможностью, превышает 80%, сообщили ТАСС в Федеральной таможенной службе.

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"Первый чек tax free был выписан 10 апреля 2018 года, за прошедший период через таможенные органы прошло более 2 200 чеков на общую сумму свыше 400 млн рублей. Наиболее активно в системе tax free участвуют туристы из Китая (более 80%). Следом за ними идут туристы из таких стран, как Латвия и Азербайджан", - сообщили в таможне.

Наибольшее количество чеков оформлено в Шереметьевской таможне (60% всех чеков). Следующими по загруженности являются Домодедовская и Пулковская таможни, на которых приходится более 500 оформленных чеков.

Российские города с 10 апреля начали тестировать систему, позволяющую иностранцам возвращать НДС с покупок, совершенных на территории РФ. Первыми систему tax free вводят регионы, которые принимают болельщиков чемпионата мира по футболу. С 2019 года систему планируется распространить на все города РФ.

Вернуть НДС с покупок смогут граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Tax free распространяется на товары, приобретенные в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. рублей. При этом возврат НДС (18%) будет неполным - 10-12%. Для возврата денег иностранцы должны предоставить оператору tax free в аэропорту паспорт, чек о покупке товара и сам товар, после чего таможенники поставят соответствующую отметку.

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