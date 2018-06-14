Как иностранцы смогут экономить на покупках в России

Tax free (с англ. "без налогов") — система, которая позволяет иностранным гражданам вернуть НДС с покупок, совершенных за границей, при выезде из страны.

Дело в том, что в цену любого товара включены налоги, например, НДС — налог на добавленную стоимость. При совершении покупок в другой стране иностранцы могут его не платить, поскольку не пользуются благами, предоставляемыми гражданам за счет налогов. В магазине никто не станет уменьшать цену на величину НДС, но налог можно вернуть, выезжая из страны, в которой были сделаны покупки.

Система tax free возникла в 1980 году и сейчас действуют более чем в 130 странах. Россияне ей активно пользуются, совершая покупки за границей.