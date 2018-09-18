Кабмин включил магазины на некоторых улицах в центре Москвы в пилотный проект по tax free

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении перечня участников эксперимента по компенсации НДС иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.

"Подписанным постановлением расширен перечень участников этого пилотного проекта. В него, в частности, включены организации розничной торговли Москвы, расположенные на улицах Кузнецкий Мост, Никольская, Большая Дмитровка, Петровка, Новый Арбат и в Столешниковом переулке", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Отмечается, что расширение списка будет способствовать росту производства и продаж востребованных у иностранных туристов товаров, а также общему увеличению доходов туристической отрасли.

О системе

Российские города с 10 апреля начали тестировать систему, позволяющую иностранцам возвращать НДС с покупок, совершенных на территории РФ. Первыми систему tax free вошли регионы, которые принимали болельщиков чемпионата мира по футболу. С 2019 года систему планируется распространить на все города РФ.

Вернуть НДС с покупок смогут граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Tax free распространяется на товары, приобретенные в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. рублей. При этом возврат НДС (18%) будет неполным - 10-12%. Для возврата денег иностранцы должны предоставить оператору tax free в аэропорту паспорт, чек о покупке товара и сам товар, после чего таможенники поставят соответствующую отметку.