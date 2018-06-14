Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 62.25
€ 73.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ректор РАНХиГС назвал повышение пенсионного возраста давно назревшим решением

Экономика и бизнес
14 июня, 16:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

По словам Владимира Мау, такое решение является также "сбалансированным"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Предлагаемое повышение пенсионного возраста в РФ до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин является давно назревшим сбалансированным решением, заявил ТАСС ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Владимир Мау.

Смотрите также

Пенсионный возраст в странах мира. Досье

"Это давно назревшее решение. Практически все страны мира нашего уровня экономического развития и выше перешли примерно на эти параметры пенсионного возраста. Оно обсуждалось достаточно давно. Это не одномоментное повышение пенсий, оно растянуто до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. Эксперты нашей Академии считали разные варианты размера шага повышения пенсионного возраста - по полгода и по году. В принципе, это решение достаточно взвешенное. Если бы повышение пенсионного возраста начали, когда об этом начали предметно говорить, то есть примерно десять лет назад, можно было бы и повышать с интервалом в полгода. Но сейчас, с учетом того, что у нас уже 10 лет сокращается численность населения в трудоспособном возрасте, шаг в один год выглядит обоснованным", - сказал Мау.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании кабмина в четверг заявил, что правительство РФ предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст. В частности, переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Темы
Пенсионная реформа
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
2
Эксперт: повышение пенсионного возраста в РФ улучшит благосостояние пожилых людей
3
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
4
Биография Станислава Говорухина
5
СМИ: Индия готова отказаться от совместного с РФ проекта истребителя пятого поколения
6
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
7
Умер Станислав Говорухин
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости