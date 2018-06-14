Ректор РАНХиГС назвал повышение пенсионного возраста давно назревшим решением

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Предлагаемое повышение пенсионного возраста в РФ до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин является давно назревшим сбалансированным решением, заявил ТАСС ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Владимир Мау.

"Это давно назревшее решение. Практически все страны мира нашего уровня экономического развития и выше перешли примерно на эти параметры пенсионного возраста. Оно обсуждалось достаточно давно. Это не одномоментное повышение пенсий, оно растянуто до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. Эксперты нашей Академии считали разные варианты размера шага повышения пенсионного возраста - по полгода и по году. В принципе, это решение достаточно взвешенное. Если бы повышение пенсионного возраста начали, когда об этом начали предметно говорить, то есть примерно десять лет назад, можно было бы и повышать с интервалом в полгода. Но сейчас, с учетом того, что у нас уже 10 лет сокращается численность населения в трудоспособном возрасте, шаг в один год выглядит обоснованным", - сказал Мау.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании кабмина в четверг заявил, что правительство РФ предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст. В частности, переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.