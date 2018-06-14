Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 62.25
€ 73.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNBC: США обложат пошлинами до 900 китайских товаров 15 июня

Экономика и бизнес
14 июня, 20:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, июня. /ТАСС

Ранее предполагалось, что пошлины вступят в силу 22 июня

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа планирует в предстоящую пятницу начать взимать пошлины на импорт от 800 до 900 наименований китайских товаров и услуг. В первоначальном списке значилось около 1,3 тыс. наименований, сообщил в четверг телеканал CNBC со ссылкой на три источника, осведомленных о планах Вашингтона.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

Трамп на тропе торговой войны

В среду газета The Wall Street Journal называла в качестве ориентировочной даты вступления этих пошлин в силу 22 июня.

По данным телеканала, через несколько часов Трамп проведет совещание со своими экономическими советниками и помощниками. По итогам глава государства примет окончательное решение по списку китайских товаров и услуг, импорт которых в США будет облагаться пошлиной.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 20 мая заявил, что КНР и США договорились не начинать торговых войн, что соответствует интересам развития обеих стран и всего мира. На консультациях в Вашингтоне, состоявшихся 17 и 18 мая, представители двух государств пришли к консенсусу по принятию мер, направленных на ликвидацию торгового дисбаланса, в связи с чем Пекин увеличит объемы закупаемых американских товаров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперт: параметры повышения пенсионного возраста нужно скорректировать через 15-20 лет
2
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
3
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
4
СМИ: Трамп заявил лидерам G7, что Крым является российским
5
Пенсионный возраст в России. Досье
6
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
7
Правительство предложило повысить пенсионный возраст
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости