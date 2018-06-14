CNBC: США обложат пошлинами до 900 китайских товаров 15 июня

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа планирует в предстоящую пятницу начать взимать пошлины на импорт от 800 до 900 наименований китайских товаров и услуг. В первоначальном списке значилось около 1,3 тыс. наименований, сообщил в четверг телеканал CNBC со ссылкой на три источника, осведомленных о планах Вашингтона.

В среду газета The Wall Street Journal называла в качестве ориентировочной даты вступления этих пошлин в силу 22 июня.

По данным телеканала, через несколько часов Трамп проведет совещание со своими экономическими советниками и помощниками. По итогам глава государства примет окончательное решение по списку китайских товаров и услуг, импорт которых в США будет облагаться пошлиной.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 20 мая заявил, что КНР и США договорились не начинать торговых войн, что соответствует интересам развития обеих стран и всего мира. На консультациях в Вашингтоне, состоявшихся 17 и 18 мая, представители двух государств пришли к консенсусу по принятию мер, направленных на ликвидацию торгового дисбаланса, в связи с чем Пекин увеличит объемы закупаемых американских товаров.