Трамп склоняется к введению пошлин на товары из Китая на сумму $50 млрд

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп склоняется к введению пошлин на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд. Об этом сообщил в четверг журналистам представитель администрации США.

По его словам, Трамп провел совещание со своими советниками по торговым вопросам, призванное помочь ему принять окончательное решение, вводить ли таможенные пошлины и на какую конкретно китайскую продукцию. Как подчеркнул этот представитель, присутствовавший на встрече министр финансов Стивен Мнучин высказался против подобных шагов. Тем не менее ожидается, что Трамп все же прибегнет к "довольно значительным мерам", чтобы попытаться сбалансировать огромный дефицит в торговле с Китаем.

Представитель администрации также заметил, что Трамп после саммита в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном больше не рассматривает роль Пекина в оказании экономического давления на Пхеньян в качестве причины не вводить пошлины против китайских товаров. "У нас теперь есть свой канал [общения напрямую с Пхеньяном], независимый от Китая", - приводит слова представителя администрации агентство Reuters.

Ранее американский телеканал CNBC сообщил, что Вашингтон планирует уже с пятницы начать взимать пошлины на импорт от 800 до 900 наименований китайских товаров. В первоначальном списке значилось около 1,3 тыс. наименований. По данным газеты The Wall Street Journal, данные меры могут вступить в силу 22 июня.

Трамп уже неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с Китаем, достигающий, по его словам, $500 млрд в год. Он подписал 22 марта меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестной, по мнению США, торговой политики Пекина, которая, в частности, заключается в принуждении американских компаний к передаче их технологий и интеллектуальной собственности китайским предприятиям. 3 апреля Вашингтон объявил о намерении ввести 25% пошлины на 1,3 тыс. наименований ввозимой из Китая продукции, общая стоимость которой составляет $50 млрд. В ответ Госсовет КНР решил ввести 25% пошлины на американские автомобили, бобы и другую продукцию сельского хозяйства - в общей сложности 106 наименований товаров.

Тогда Трамп поручил подготовить новый список китайской продукции - на общую сумму $100 млрд - для введения на них дополнительных пошлин. Мнучин и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ на переговорах в Пекине 3-4 мая достигли консенсуса по некоторым экономическим вопросам, в том числе по урегулированию торговых споров. Лю Хэ 20 мая заявил, что КНР и США договорились не начинать торговую войну, что соответствует интересам развития обеих стран.