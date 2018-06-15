Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 62.25
€ 73.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп склоняется к введению пошлин на товары из Китая на сумму $50 млрд

Экономика и бизнес
15 июня, 0:48 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 15, июня. /ТАСС

Представитель администрации США отметил, что Стивен Мнучин высказался против подобных шагов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп склоняется к введению пошлин на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд. Об этом сообщил в четверг журналистам представитель администрации США.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

Трамп на тропе торговой войны

По его словам, Трамп провел совещание со своими советниками по торговым вопросам, призванное помочь ему принять окончательное решение, вводить ли таможенные пошлины и на какую конкретно китайскую продукцию. Как подчеркнул этот представитель, присутствовавший на встрече министр финансов Стивен Мнучин высказался против подобных шагов. Тем не менее ожидается, что Трамп все же прибегнет к "довольно значительным мерам", чтобы попытаться сбалансировать огромный дефицит в торговле с Китаем.

Представитель администрации также заметил, что Трамп после саммита в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном больше не рассматривает роль Пекина в оказании экономического давления на Пхеньян в качестве причины не вводить пошлины против китайских товаров. "У нас теперь есть свой канал [общения напрямую с Пхеньяном], независимый от Китая", - приводит слова представителя администрации агентство Reuters.

Ранее американский телеканал CNBC сообщил, что Вашингтон планирует уже с пятницы начать взимать пошлины на импорт от 800 до 900 наименований китайских товаров. В первоначальном списке значилось около 1,3 тыс. наименований. По данным газеты The Wall Street Journal, данные меры могут вступить в силу 22 июня.

Трамп уже неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с Китаем, достигающий, по его словам, $500 млрд в год. Он подписал 22 марта меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестной, по мнению США, торговой политики Пекина, которая, в частности, заключается в принуждении американских компаний к передаче их технологий и интеллектуальной собственности китайским предприятиям. 3 апреля Вашингтон объявил о намерении ввести 25% пошлины на 1,3 тыс. наименований ввозимой из Китая продукции, общая стоимость которой составляет $50 млрд. В ответ Госсовет КНР решил ввести 25% пошлины на американские автомобили, бобы и другую продукцию сельского хозяйства - в общей сложности 106 наименований товаров.

Тогда Трамп поручил подготовить новый список китайской продукции - на общую сумму $100 млрд - для введения на них дополнительных пошлин. Мнучин и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ на переговорах в Пекине 3-4 мая достигли консенсуса по некоторым экономическим вопросам, в том числе по урегулированию торговых споров. Лю Хэ 20 мая заявил, что КНР и США договорились не начинать торговую войну, что соответствует интересам развития обеих стран.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Мнучин, Стивен
Страны
США Китай Сингапур
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
2
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
3
Правительство готовит самую масштабную за последние годы налоговую реформу
4
Правительство предложило повысить пенсионный возраст
5
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
6
Эксперт: параметры повышения пенсионного возраста нужно скорректировать через 15-20 лет
7
СМИ: Трамп заявил лидерам G7, что Крым является российским
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости