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"Ъ": "Русал" просит отменить с 1 июля экспортную надбавку на перевозку своей продукции

Экономика и бизнес
15 июня, 8:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

По информации издания, компания обратилась с соответствующей просьбой к премьер-министру Дмитрию Медведеву

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. "Русал" просит отменить с 1 июля экспортную надбавку на перевозку своей продукции, а также снизить тарифы на транспортировку сырья. Как сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, с просьбой помочь через снижение затрат на железнодорожную перевозку сырья и готовой продукции компания обратилась в начале июня к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

По данным газеты, компания оценивает затраты на железнодорожную перевозку сырья и готовой продукции в 2017 году в 24 млрд рублей и просит с 1 июля снизить для себя тарифы РЖД. В частности, речь идет о тарифе на транспортировку глинозема, к которому в некоторых случаях применяется дополнительный коэффициент 1,64. "Русал" просит поручить ФАС России снизить его с 1 июля - чтобы для глинозема условия перевозки сравнялись с углем, у которого коэффициент 0,895. Кроме того, компания просит отменить надбавку в 8% к тарифу на экспортные перевозки алюминиевых сплавов, катанки и проката, которую устанавливают РЖД.

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В "Русале" и РЖД не стали комментировать "Коммерсанту" эту информацию, при этом в ФАС пообещали рассмотреть вопрос, если поступит поручение. Источник газеты, близкий к "Русалу", отметил, что "алюминиевая отрасль является фактически донором для ряда других грузоотправителей" и компании приходится платить за перевозку грузов больше реальных расходов РЖД. "Доля транспортных затрат в цене конечной продукции "Русала" всегда была весомой, в несколько раз превышая уровень иностранных конкурентов. В условиях санкций одним из способов поддержки заводов могло бы стать временное сокращение части транспортной составляющей", - добавил собеседник издания.

Однако источник, близкий к РЖД, замечает, что основная доля расходов в производстве алюминия приходится на электроэнергию и сырье, общие транспортные затраты (отправка алюминия и доставка глинозема) в среднем составляют $70 на тонну, или 3% от общих расходов. "При этом РЖД уже сейчас теряет в доходах существенную сумму от снижения перевозок алюминия", - добавил источник издания.

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