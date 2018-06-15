AT&T закрыла сделку по приобретению Time Warner

ТАСС, 15 июня. Американская телекоммуникационная компания AT&T приобрела конгломерат Time Warner после того, как суд США одобрил сделку 13 июня. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в четверг на официальном сайте компании.

" AT&T завершила приобретение Time Warner. <...> Мы собираемся привнести свежий подход к тому, как индустрия медиа и развлечений взаимодействует с потребителями, создателями контента, дистрибьюторами и рекламодателями", - говорится в тексте.

В ноябре 2017 года министерство юстиции США подало иск с целью заблокировать слияние компаний. В антимонопольном подразделении минюста посчитали, что сделка серьезно повредит американским потребителям, так как приведет к увеличению размера ежемесячных счетов за телевидение, а также уменьшит выбор, имеющийся у аудитории. AT&T в свою очередь заявила, что не видит причин для запрета транзакции, выразив уверенность в том, что суд отвергнет претензии американских властей. Во вторник суд федерального округа Колумбия одобрил сделку, посчитав, что слияние не нарушит антимонопольное законодательство США.

"Мы рады, что, проведя полное и честное разбирательство, суд категорично отклонил иск правительства по блокировке нашей сделки с Time Warner. Мы благодарим суд за тщательный и своевременный анализ доказательств, и мы приветствуем то, как ревностно наши коллеги из минюста представляют правительство", - прокомментировали в AT&T решение суда.

Основанная в 1983 году AT&T является самым крупным поставщиком местной и международной телефонной связи в США, а также одним из крупнейших американских сотовых операторов и интернет-провайдеров. Общее число клиентов компании со штаб-квартирой в Далласе (штат Техас) превышает 150 млн человек.

Time Warner со штаб-квартирой в Нью-Йорке является одним из крупнейших в мире конгломератов новостного и развлекательного профиля. Он был образован в 1990 году путем слияния компании Warner Communications с издателем печатной продукции Time Inc.