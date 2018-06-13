Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: в США суд одобрил слияние компаний AT&T и Time Warner за $85 млрд

Экономика и бизнес
13 июня, 0:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, июня. /ТАСС

Представители минюста заявили, что разочарованы данным решением и "обдумывают дальнейшие шаги"

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Суд в США одобрил во вторник приобретение американской телекоммуникационной компанией AT&T конгломерата Time Warner за $85 млрд. Об этом сообщила телекомпания CNN.

В ноябре прошлого года министерство юстиции США подало иск с целью заблокировать слияние компаний. В антимонопольном подразделении минюста посчитали, что сделка серьезно повредит американским потребителям, так как приведет к увеличению размера ежемесячных счетов за телевидение, а также уменьшит выбор, имеющийся у аудитории. AT&T в свою очередь заявила, что не видит причин для запрета транзакции, выразив уверенность в том, что суд отвергнет претензии американских властей.

По данным CNN, во вторник судья в федеральном округе Колумбия Ричард Леон одобрил сделку без каких-либо предварительных условий, посчитав, что слияние не нарушит антимонопольного законодательства США. Представители минюста заявили, что разочарованы данным решением и "обдумывают дальнейшие шаги", отмечает канал.

Time Warner со штаб-квартирой в Нью-Йорке является одним из крупнейших в мире конгломератов новостного и развлекательного профиля. Он был образован в 1990 году путем слияния компании Warner Communications с издателем печатной продукции Time Inc.

Основанная в 1983 году AT&T является самым крупным поставщиком местной и международной телефонной связи в США, а также одним из крупнейших американских сотовых операторов и интернет-провайдеров. Общее число клиентов компании со штаб-квартирой в Далласе (штат Техас) превышает 150 млн человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минюст США предъявил обвинения пяти россиянам за поставки авиатоплива в Сирию
2
СК задержал владельца лодочной станции, позволившего выйти катамарану в акваторию Волги
3
Порошенко в ходе запуска TANAP обвинил Россию в "злоупотреблении энергоресурсами"
4
Эрдоган заявил, что первые поставки газа в Европу по TANAP намечены на июнь 2019 года
5
СМИ: Эрдоган заявил о готовности Турции применять С-400 в случае необходимости
6
Умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин
7
Роскосмос: спутники системы "Сфера" будут запускать на тяжелых ракетах "Ангара-А5"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости