CNN: в США суд одобрил слияние компаний AT&T и Time Warner за $85 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Суд в США одобрил во вторник приобретение американской телекоммуникационной компанией AT&T конгломерата Time Warner за $85 млрд. Об этом сообщила телекомпания CNN.

В ноябре прошлого года министерство юстиции США подало иск с целью заблокировать слияние компаний. В антимонопольном подразделении минюста посчитали, что сделка серьезно повредит американским потребителям, так как приведет к увеличению размера ежемесячных счетов за телевидение, а также уменьшит выбор, имеющийся у аудитории. AT&T в свою очередь заявила, что не видит причин для запрета транзакции, выразив уверенность в том, что суд отвергнет претензии американских властей.

По данным CNN, во вторник судья в федеральном округе Колумбия Ричард Леон одобрил сделку без каких-либо предварительных условий, посчитав, что слияние не нарушит антимонопольного законодательства США. Представители минюста заявили, что разочарованы данным решением и "обдумывают дальнейшие шаги", отмечает канал.

Time Warner со штаб-квартирой в Нью-Йорке является одним из крупнейших в мире конгломератов новостного и развлекательного профиля. Он был образован в 1990 году путем слияния компании Warner Communications с издателем печатной продукции Time Inc.

Основанная в 1983 году AT&T является самым крупным поставщиком местной и международной телефонной связи в США, а также одним из крупнейших американских сотовых операторов и интернет-провайдеров. Общее число клиентов компании со штаб-квартирой в Далласе (штат Техас) превышает 150 млн человек.