Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матвиенко утверждает, что НДС будет повышен не за счет граждан

Экономика и бизнес
15 июня, 14:07 UTC+3

Спикер Совфеда подчеркнула, что все льготы по налогу сохранятся

Поделиться
Материал из 1 страницы

НДС будет повышен не за счет граждан, все льготы по нему сохранятся - Матвиенко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Матвиенко, Валентина Ивановна
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков объяснил, как слова Путина о пенсиях 13-летней давности разошлись с идеями кабмина
2
Президент Чехии Милош Земан публично сжег на костре красные трусы
3
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
4
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
5
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
6
Пенсионный возраст в России. Досье
7
Матвиенко утверждает, что НДС будет повышен не за счет граждан
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости