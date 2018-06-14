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Налог на добавленную стоимость в странах мира. Досье

Биографии и справки
14 июня, 17:23 UTC+3

14 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о планах по повышению ставки налога на добавленную стоимость до 20%

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© Сергей Коньков/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 июня 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев озвучил планы по повышению ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в России с 18 до 20%. Если ставка вырастет до 20%, она сравняется с той, что действует в Великобритании и Франции.

По состоянию на июнь 2019 года в странах Группы 20 (G20) самый высокий НДС в Италии - 22% (в 2013 году он был увеличен с 21%).

В Аргентине стандартная ставка НДС установлена на уровне 21%. В Германии НДС составляет 19%, в Турции - 18%. В Китае 1 мая 2018 года базовая ставка НДС была снижена с 17% до 16%. Такой же размер НДС в Мексике. В ЮАР НДС составляет 14%, в Южной Корее и Индонезии - 10%.

В Саудовской Аравии НДС был введен 1 января 2018 года в размере 5%.

В Индии и Бразилии ставка НДС зависит от категории товара и штата. Для большинства основных товаров НДС в Индии она составляет 4-5%, в Бразилии в среднем - 17%.

В Австралии, Канаде, США и Японии НДС отсутствует, вместо него действует налог с продаж. Средняя процентная ставка этого налога в США и Канаде в зависимости от штата составляет 2% -15% и 5-6% соответственно, в Австралии - 10%, в Японии - 8%.

Среди стран, не входящих в Группу 20, самые высокие ставки НДС действуют в Венгрии и Греции (27% и 24% соответственно). 

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