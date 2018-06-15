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Набиуллина: повышение пенсионного возраста положительно повлияет на рынок труда

Экономика и бизнес
15 июня, 15:27 дата обновления: 15 июня, 16:04 UTC+3

Глава Банка России отметила, что благодаря пенсионной реформе в экономике будет занято больше людей

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Повышение пенсионного возраста, о котором было объявлено ранее, положительно повлияет на рынок труда, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина по итогам совета директоров регулятора.

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"В значительной мере принятое вчера решение окажет положительное влияние на рынок труда, больше будет людей, которые будут заняты в экономике", - сказала она.

Чтобы избежать проблемы дефицита на рынке труда необходимо повысить производительность, считает Набиуллина.

"Мы сейчас считаем, что безработица у нас находится на достаточно низком уровне, близко к равновесному. Но этот равновесный уровень в некоторых странах меньше, и у нас может быть меньше, если будут эти структурные, узкие места разрешены: мобильность географическая и межпрофессиональная", - добавила Набиуллина.

Набиуллина добавила, что ЦБ сейчас не видит в краткосрочной и среднесрочной перспективе больших эффектов от повышения пенсионного возраста на монетарную политику. 

"Что касается сферы нашего ведения, то, с точки зрения влияния на монетарную политику, мы сейчас больших эффектов не видим, во всяком случае в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - сказала она.

При этом повышение пенсионного возраста окажет влияние на снижение риска дефицита трудовых ресурсов и увеличение выпуска продукции, отметила Набиуллина.

Кроме того, Набиуллина подчеркнула, что повышение НДС и пенсионного возраста окажет влияние на инфляционные ожидания россиян. "Эти решения могут повлиять на инфляционные ожидания - могут увеличить эти инфляционные ожидания. Мы будем за этим следить. Рассчитываем, что увеличившись инфляционные ожидания начнут снижаться", - пояснила она.

Правительство РФ на заседании 14 июня предложило повысить НДС с 18% до 20% с 2019 года. Кроме того, кабмин одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение планируется проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

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Персоны
Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
Страны
Россия
Темы
Пенсионная реформа
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