Набиуллина: повышение пенсионного возраста положительно повлияет на рынок труда

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Повышение пенсионного возраста, о котором было объявлено ранее, положительно повлияет на рынок труда, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина по итогам совета директоров регулятора.

"В значительной мере принятое вчера решение окажет положительное влияние на рынок труда, больше будет людей, которые будут заняты в экономике", - сказала она.

Чтобы избежать проблемы дефицита на рынке труда необходимо повысить производительность, считает Набиуллина.

"Мы сейчас считаем, что безработица у нас находится на достаточно низком уровне, близко к равновесному. Но этот равновесный уровень в некоторых странах меньше, и у нас может быть меньше, если будут эти структурные, узкие места разрешены: мобильность географическая и межпрофессиональная", - добавила Набиуллина.

Набиуллина добавила, что ЦБ сейчас не видит в краткосрочной и среднесрочной перспективе больших эффектов от повышения пенсионного возраста на монетарную политику.

"Что касается сферы нашего ведения, то, с точки зрения влияния на монетарную политику, мы сейчас больших эффектов не видим, во всяком случае в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - сказала она.

При этом повышение пенсионного возраста окажет влияние на снижение риска дефицита трудовых ресурсов и увеличение выпуска продукции, отметила Набиуллина.

Кроме того, Набиуллина подчеркнула, что повышение НДС и пенсионного возраста окажет влияние на инфляционные ожидания россиян. "Эти решения могут повлиять на инфляционные ожидания - могут увеличить эти инфляционные ожидания. Мы будем за этим следить. Рассчитываем, что увеличившись инфляционные ожидания начнут снижаться", - пояснила она.

Правительство РФ на заседании 14 июня предложило повысить НДС с 18% до 20% с 2019 года. Кроме того, кабмин одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение планируется проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.