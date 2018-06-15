"Саратовские авиалинии" объяснили причину отзыва заявки на новый сертификат эксплуатанта

САРАТОВ, 15 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" объяснила причину, по которой отозвала из Росавиации заявку на получение нового сертификата эксплуатанта. Как следует из ответа "Саратовских авиалиний" на запрос ТАСС, заявка была отозвана из-за расторжения контрактов по лизингу самолетов.

"12 июня на совещании лизингодателем было объявлено о расторжении договора лизинга воздушных судов. В связи с этим 13 июня АО "Саратовские авиалинии" отозвало свою заявку, - говорится в ответе компании.

По данным компании, Росавиация пообещала "Саратовским авиалиниям" поддержку в случае, если все самолеты Ан-148 будут заменены на более новые. Компания планировала включить в заявку три самолета Embaer.

"В июле авиакомпания должна была получить четвертый Embraer, а до конца года один Boeing или Embraer, оплата за них уже была произведена. А в течение 2019 года компания планировала заменить все Як-42 на Embraer и, таким образом, к концу года полностью обновить свой парк", - сообщили в "Саратовских авиалиниях".

Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько заявлял журналистам, что заявка "Саратовских авиалиний" на получение нового сертификата эксплуатанта может быть удовлетворена, если компания выполнит несколько условий: заменит воздушный парк и изменит подходы в управлении компанией.

По результатам внеплановых проверок Росавиации, организованных после катастрофы 11 февраля 2018 года с самолетом "Саратовских авиалиний", ведомство аннулировало сертификат эксплуатанта авиакомпании. "Саратовские авиалинии" прекратили полеты 31 мая.