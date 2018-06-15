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Пассажирам "Саратовских авиалиний" вернули более 180 млн рублей за неиспользованные билеты

Экономика и бизнес
15 июня, 17:06 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 15, июня. /ТАСС

Все претензии и заявления, поступающие в адрес компании, обрабатываются сотрудниками в порядке очередности

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САРАТОВ, 15 июня. /ТАСС/. АО "Саратовские авиалинии" вернуло своим пассажирам более 180 млн рублей за приобретенные ранее билеты после прекращения компанией полетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

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"На вечер 15 июня АО "Саратовскими авиалиниями" уже возвращено 184 625 605 рублей за 29 222 билета", - рассказали в пресс-службе.

Собеседница агентства уточнила, что все претензии и заявления, поступающие в адрес компании, обрабатываются сотрудниками в порядке очередности. По положению Воздушного кодекса срок рассмотрения претензии 30 дней с момента поступления.

31 мая "Саратовские авиалинии" прекратила полеты. Росавиация объяснила решение аннулировать сертификат эксплуатанта "Саратовских авиалиний" несоответствием авиакомпании требованиям по безопасности полетов. Проверки "Саратовских авиалиний" начались после крушения Ан-148 авиакомпании в Подмосковье 11 февраля.

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