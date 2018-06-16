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NYT: угроза начала Трампом торговой войны вредит мировой экономике

Экономика и бизнес
16 июня, 20:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, июня. /ТАСС

Издание отмечает, что стоимость важнейшего сырья растет, а на фабриках от Германии до Мексики сокращаются заказы, откладываются капиталовложения

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Угроза развязывания администрацией президента США Дональда Трампа полномасштабной торговой войны вызвала серьезные негативные последствия для мировой экономики. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в субботу в газете The New York Times.

"В то время, как администрация Трампа вводит пошлины в отношении и союзников, и соперников, провоцируя широкие ответные меры, нарушается мировая торговля, появляются признаки напряженности, которая может затруднить экономическое развитие", - отмечается в материале. "В свете расширения конфликта замедляются поставки через порты и грузовые терминалы аэропортов по всему миру, - подчеркивает издание. - Стоимость важнейшего сырья растет. На фабриках от Германии до Мексики заказы сокращаются, и откладываются капиталовложения".

В публикации приводятся данные Международной ассоциации воздушного транспорта, согласно которым объемы грузовых авиаперевозок в течение первых трех месяцев этого года снизились. При этом, в течение двух лет до этого они росли.

Газета также приводит слова директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард на этот счет. "Давайте не будем недооценивать макроэкономический ущерб, - отметила она, говоря о возможных последствиях торговых войн. - Он будет серьезным не только, если США предпримут меры, но, в особенности, если другие примут ответные шаги, в первую очередь, те, кто будет затронут в наибольшей степени, в частности, Канада, Европа и Германия".

Трамп ранее неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с Китаем, достигающий, по его словам, $500 млрд в год. Он подписал 22 марта меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестной, по мнению США, торговой политики Пекина, которая, в частности, заключается в принуждении американских компаний к передаче их технологий и интеллектуальной собственности китайским предприятиям.

Кроме того, в конце мая министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американская администрация с 1 июня вводит таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики. Канада и ЕС объявили, что введут ответные меры.

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Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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Росс, Уилбур Трамп, Дональд Лагард, Кристин
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