NYT: угроза начала Трампом торговой войны вредит мировой экономике

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Угроза развязывания администрацией президента США Дональда Трампа полномасштабной торговой войны вызвала серьезные негативные последствия для мировой экономики. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в субботу в газете The New York Times.

"В то время, как администрация Трампа вводит пошлины в отношении и союзников, и соперников, провоцируя широкие ответные меры, нарушается мировая торговля, появляются признаки напряженности, которая может затруднить экономическое развитие", - отмечается в материале. "В свете расширения конфликта замедляются поставки через порты и грузовые терминалы аэропортов по всему миру, - подчеркивает издание. - Стоимость важнейшего сырья растет. На фабриках от Германии до Мексики заказы сокращаются, и откладываются капиталовложения".

В публикации приводятся данные Международной ассоциации воздушного транспорта, согласно которым объемы грузовых авиаперевозок в течение первых трех месяцев этого года снизились. При этом, в течение двух лет до этого они росли.

Газета также приводит слова директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард на этот счет. "Давайте не будем недооценивать макроэкономический ущерб, - отметила она, говоря о возможных последствиях торговых войн. - Он будет серьезным не только, если США предпримут меры, но, в особенности, если другие примут ответные шаги, в первую очередь, те, кто будет затронут в наибольшей степени, в частности, Канада, Европа и Германия".

Трамп ранее неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с Китаем, достигающий, по его словам, $500 млрд в год. Он подписал 22 марта меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестной, по мнению США, торговой политики Пекина, которая, в частности, заключается в принуждении американских компаний к передаче их технологий и интеллектуальной собственности китайским предприятиям.

Кроме того, в конце мая министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американская администрация с 1 июня вводит таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики. Канада и ЕС объявили, что введут ответные меры.