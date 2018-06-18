В "Единой России" заявили о готовности к широкому обсуждению пенсионной реформы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" готова к широкой дискуссии по вопросам проведения пенсионной реформы. Об этом журналистам в понедельник заявил первый заместитель руководителя думских единороссов Андрей Исаев.

"Необходимы широкий общественный диалог и выяснение всех позиций, чтобы реформа была понятной и воспринималась как справедливая большинством граждан нашего общества. Мы к этому диалогу готовы", - сказал Исаев.

Он напомнил, что правительство РФ в субботу внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. "Сегодня Совет Думы рассмотрит законопроект, закрепит ответственный комитет и направит в рассылку. До рассмотрения в первом чтении будет назначено не менее месяца, также мы предполагаем, что не менее месяца будет назначено и до рассмотрения во втором чтении", - добавил Исаев. Он также подтвердил, что первое чтение может состояться 19 июля, и сейчас, по словам депутата, "такая дата обсуждается активно".

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" считает позитивным предложение правительства о переходном периоде для увеличения пенсионного возраста (он должен составить 10 лет для мужчин и 16 лет для женщин). "Предусмотрены и иные страховые механизмы, например, досрочный выход на пенсию для тех лиц, которые отработали большой стаж, но сам стаж вызывает вопросы - 45 лет... Здесь необходимо обсуждать, хотим взвесить все аргументы профсоюзов и объединений работодателей на [заседании] Российской трехсторонней комиссии [по регулированию социально-трудовых отношений]", - сказал Исаев.

Он добавил, что "вместе с этим законопроектом правительство внесло на ратификацию 102-ю конвенцию Международной организации труда об основах социального обеспечения". "Эта конвенция устанавливает достаточно жесткую прерогативу о том, что пенсия должна составлять не менее 40% утраченного заработка. То, что эта конвенция будет ратифицирована, означает, что РФ возьмет на себя эти обязательства, и в этом смысл реформы: повышение пенсий, повышение уровня жизни пенсионеров", - заключил депутат.

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