Минфин: льготную ставку НДС в 10% сохранит треть товаров корзины стандартного потребления

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Около 30% товаров в корзине стандартного потребления сохранят льготную ставку налога на добавленную стоимость в 10%, сообщил статс-секретарь Минфина России Юрий Зубарев, выступая в Совете Федерации.

"Она [мера по повышению НДС до 20%] не совсем нейтральна с точки зрения бизнеса, хотя говорят, что НДС может быть автоматически перенесен на население, что это окажет негативный эффект на благосостояние населения", - сказал он.

"Во-первых, льготная ставка НДС, которая касается примерно 30% продуктов корзины стандартного потребления, она не меняется, остается 10%. Реальный вклад в инфляцию может быть от 1,2% до 1,5%. Эффект будет действовать только на 60% корзины стандартного потребления", - сказал Зубарев.

Он считает, что для бизнеса это будет практически нейтральный налог, так как "все транзитом перекладывается в цену". С учетом рекордно низкого роста потребительских цен прогнозное значение в 4% годовой инфляции в РФ достижимо, несмотря на повышение НДС, считает Зубарев.

В субботу правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении НДС с 18% до 20% с 2019 года. По расчетам Минфина нововведение принесет бюджету дополнительные 620 млрд руб. в год.