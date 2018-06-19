Роскачество выяснит соответствие реальной массы креветок заявленной на упаковке

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" проводит исследование качества креветок для того, чтобы, в том числе, выяснить, сколько платит покупатель за лед в упаковке. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

"Сейчас в России существует популярный потребительский миф о том, что в упаковке очень много льда, и, по сути, масса креветок "в сухом остатке" далеко не соответствует заявленной на упаковке", - пояснили в Роскачестве.

Помимо возможного обвеса организация проверит и другие проверки, например, добавление в продукт красителей.

Всего планируется проверить 24 самых распространенных бренда варено-мороженых креветок, в том числе и развесных, представленных в российских магазинах.

Роскачество проверит креветки производителей и фасовщиков из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской, Калининградской и Калужской областей.

Креветки будут исследованы по 30 параметрам, среди которых токсичные элементы (кадмий, свинец, мышьяк, ртуть и др.), а также микробиологические показатели (общая бактериальная обсемененность, бактерии группы кишечной палочки, стафилококк, сальмонеллы).

Что касается качества продукции, эксперты оценят массовую долю белка, глазури и влаги в креветках, их количество в упаковке, а также, как уже было сказано, соответствие фактической массы заявленной.

Помимо этого, Роскачество оценит креветки "на вкус и цвет": будут проверены запах, цвет панциря, консистенция и цвет мяса, внешний вид и качество разделки - креветки должны быть чистыми, изогнутыми, плотными и без повреждений. Результаты исследования качества креветок будут доступны на портале организации в июле 2018 года.

Рекомендации Роскачества по выбору креветок

В преддверии подведения итогов исследования качества креветок Роскачество разработало рекомендации по выбору продукта. Как отмечают в организации, при выборе креветок стоит обращать внимание на их внешний вид. Варено-мороженые креветки должны быть отделены друг от друга и не иметь смерзшихся комков. Кроме того, в упаковке не должно быть большого количества снега, но в то же время легкая заснеженность допускается, она может образоваться при извлечениях и возвратах продукта в холодильник.

Свежие креветки имеют подогнутый хвост. "Не стоит пугаться разного цвета головогруди креветки - он может варьироваться от зеленого, коричневого до черного - в зависимости от сезона вылова, региона обитания и питания креветки", - добавили в Роскачестве.

Срок хранения варено-мороженых креветок (самых популярных среди потребителей) - 12 месяцев при температуре не выше минус 18 градусов. При этом на упаковке должна быть указана максимально полная информация о производителе и биологическом виде креветок. Некоторые производители указывают на упаковке количество креветок, однако, как отметили в Роскачестве, эта информация не является обязательной и считается дополнительной.

Эксперты организации напомнили, что согласно ГОСТу креветки делятся на размерные группы - крупные, средние, мелкие и особо мелкие - и измеряются количеством креветок в пересчете на один килограмм. В связи с этим на упаковке может быть такое обозначение: 50/70, 70/90, 90/120, 120+, что означает, что чем меньше креветок в одинаковой по размере упаковке, тем они крупнее.

В Роскачестве также подчеркнули необходимость помнить об особенностях хранения развесных креветок в лотках или контейнерах. Потребители периодически открывают и закрывают лоток, а иногда и забывают его закрыть, что может изменить условия хранения. "Перепады температуры сказываются на внешнем виде. Визуально креветка меняется (появляется снег, креветки слипаются), соответственно, от этого страдает качество продукта. Кроме того, в таких креветках может быть больше льда", - указали эксперты.