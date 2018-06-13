Роскачество представило результаты исследования российского рынка пива

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Роскачество в ходе проверки на российском рынке пива не нашло ни одного химического продукта, однако ни один из исследованных напитков не удостоился высшей оценки по вкусу. Об этом говорится в сообщении Роскачества, которое провело исследование качества пива в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018.

Исследование 40 крупнейших брендов светлого фильтрованного пива было проведено по поручению правительства РФ. Большинство товаров, попавших в исследование, - российского производства. Стоимость продукции составила от 67 до 260 рублей за литр.

"В ходе мониторинга качества пива всех самых популярных на российском рынке торговых марок не выявлено ни одного "синтетического" продукта, который был бы сделан, как иногда думают потребители, экспресс-методом купажирования разных добавок и добавления спирта", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Роскачества Елены Саратцевой.

Как отметили в Роскачестве, потребителям, подозревающим, что пенистый напиток - сплошная "химия", стоит учесть: производителю готовить пиво из неких "порошков" и вытяжек попросту дорого, нецелесообразно. Но дорогое сырье - солод, действительно в установленных пропорциях может разбавляться несоложеными продуктами, что допускается законодательством.

По данным Роскачества, для приготовления пива должно использоваться не менее 80% солода (пророщенные и смолотые зерна ячменя, пшеницы или ржи) и до 20% может приходиться на несоложеное сырье, то есть непророщенные зерна ячменя или других злаков, которые добавляются для создания купажа. "Но если непророщенного ячменя или пшеницы больше 20%, это говорит о том, что производитель допустил нарушение законодательства и пытался сэкономить. Такой напиток не может считаться классическим пивом", - подчеркнули в Роскачестве.

Выявленные нарушения

На нарушение пропорций может также косвенно указывать такой показатель, как массовая концентрация общего азота. Как сообщили в ведомстве, если его концентрация менее 600 мг/дм3, то производитель мог сэкономить на ферментированном солоде. Также подобное отклонение может быть связано с качеством солода и низким содержанием белка. В ходе исследования отклонение по содержанию азота было выявлено в пяти случаях из 40.

Проверку корреляции между количеством солода и вкусом Роскачество проводило с привлечением дегустационной комиссии, в которую вошли ведущие отраслевые эксперты международных ассоциаций и аттестованные органолепты. Члены комиссии ставили обезличенным образцам баллы за вкус, цвет, аромат, пеностойкость, причем последний показатель, согласно обязательному ГОСТу, проверятся путем замера высоты пены и времени ее оседания. "В частности, в специальный стакан диаметром 70-75 мм и высотой 105-110 мм наливают пиво так, чтобы напиток попадал в центр емкости. Пена, согласно национальному стандарту, при таком "гостированном" наливе должна быть не менее 3 см высотой, а до ее растворения должно пройти не менее 3 минут", - рассказали в ведомстве.

По результатам проверки комиссия сняла три товара с дегустации, поскольку пена осела несколько раньше. По результатам испытаний вкуса самой высокой отметки комиссии Роскачества по всем показателям в 5,5 балла не получило ни одно пиво.

Планируется, что после завершения всех лабораторных испытаний Роскачество представит в правительство страны детальный отчет о полученных результатах исследований, а также сформирует предложения по повышению качества алкогольной продукции, в том числе предложения по изменению действующего ГОСТа.