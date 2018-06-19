РБК: правительство может выделить 330 млрд рублей на поддержку заводов нефтяных компаний

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Правительство РФ обсуждает возможность введения возвратного акциза на нефть с повышающимся коэффициентом для нефтяных заводов, расположенных далеко от экспортных рынков - в Поволжье, на Урале и в Сибири. На эти цели планируется выделить 330 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на источники в кабинете министров.

Возвратный акциз должен компенсировать заводам отсутствие субсидии при налоговом маневре - повышении НДПИ и снижении экспортных пошлин. Повышающийся коэффициент заменит таможенную субсидию, компенсировавшую транспортные расходы заводов, расположенных далеко от границ. Источник РБК сообщает, что для заводов Приволжского округа коэффициент может составить 1,1, для Уральского - 1,2, для Сибирского - 1,3.

Как уточняет издание, указанные компенсации могут получить заводы "Роснефти" - Новокуйбышевский НПЗ, Сызранский НПЗ, Саратовский НПЗ, Ачинский НПЗ и Ангарская НХК, а также Уфимская группа (входит в подконтрольную компании "Башнефть"), заводы "Лукойла" - "Лукойл- Нижегороднефтеоргсинтез" и "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", а также "Орскнефтеоргсинтез" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева), ТАИФ-НК, Омский НПЗ "Газпром нефти", Антипинский и Марийский НПЗ Дмитрия Мазурова и партнеров.

Руководство компаний на запросы РБК не ответили.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин ранее сообщал, что госкомпания прорабатывает с правительством налоговые стимулы для российской нефтяной отрасли. Он заявил о необходимости поиска решений, которые будут способствовать развитию нефтепереработки и нефтегазохимии в условиях роста мировых цен на нефть и получения бюджетом дополнительных доходов.

Налоговый маневр - повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и снижение экспортных пошлин - был начат в 2015 году. Реформа должна была завершиться в 2017 году, тогда пошлины опустились бы до 30%. Однако в 2016 году Минфин предложил обнулить их полностью, соразмерно повысив НДПИ. Решение вопроса откладывалось несколько раз. Минэнерго также обсуждает с нефтяниками возможные меры поддержки российской нефтепереработки.