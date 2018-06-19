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"Газпром": действия "Нафтогаза" по активам холдинга в Англии противоречат приказу суда

Экономика и бизнес
19 июня, 18:16 дата обновления: 19 июня, 18:41 UTC+3

Ранее украинская компания сообщила, что суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома"

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. "Газпром" осведомлен о действиях НАК "Нафтогаз Украины" на территории Великобритании по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору компаний по транзитному контракту, говорится в сообщении российского газового холдинга.

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"Эти действия предпринимаются вопреки приказу апелляционного суда округа Свеа (Швеция) о приостановлении исполнения данного решения. "Газпром" сможет представить подробные комментарии по этому вопросу только после тщательного изучения документов, когда они официально поступят в наш адрес", - отмечается в сообщении.

Ранее "Нафтогаз" сообщил, что суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража.

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