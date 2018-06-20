Дегтярев попросил ГП и следственные органы проверить туроператора Polar Tour

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР) направил депутатский запрос в Генпрокуратуру РФ и следственные органы с просьбой проверить деятельность туроператора Polar Tour, который объявил о приостановке деятельности в связи с невозможностью исполнить свои обязательства по субагентским договорам.

"Кто-то за это должен ответить и обязательно ответит. Я, как председатель комитета по спорту, туризму и делам молодежи, отправил сегодня запрос в Генеральную прокуратуру и в следственные органы (с просьбой) проверить деятельность оператора Polar Tour и всех, кто был замешан в цепочке приема денег от народа на туристические путевки", - заявил он в среду журналистам.

15 июня туроператор Polar Tour сообщил о приостановке деятельности в связи с невозможностью исполнить свои обязательства по субагентским договорам с 15 июня 2018 года. Как сообщал Ростуризм, группа компаний не имела права формировать и реализовывать турпродукты: сведения о ней отсутствовали в едином федеральном реестре туроператоров, организация не являлась туроператором и не была вправе самостоятельно формировать туристский продукт.

Туроператор Polar Tour начал работу в 1999 году. География деятельности компании включает Турцию, Египет, Таиланд, Болгарию, Грецию, Доминиканскую Республику, Испанию, Италию, Кипр, Тунис, Францию, Чехию, ОАЭ, Индию, Кубу, Мальдивские острова, Андорру, Мексику, Шри-Ланку, Черногорию и Марокко.