Совфед назначил Михаила Меня аудитором Счетной палаты

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Совет Федерации утвердил бывшего министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня на пост аудитора Счетной палаты. С таким предложением ранее выступил Владимир Путин.

Одновременно Совфед досрочно освободил от должности аудитора Александра Филипенко.

Михаил Мень работал в разные годы вице-губернатором, первом заместителем председателя правительства Московской области, заместителем мэра Москвы, в правительстве российской столицы курировал вопросы межрегионального сотрудничества и спорта. С 2005 по 2013 годы был губернатором Ивановской области. С 1 ноября 2013 года по 18 мая 2018 года - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.