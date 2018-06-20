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Совфед назначил Михаила Меня аудитором Счетной палаты

Экономика и бизнес
20 июня, 11:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Одновременно сенаторы одобрили постановление о досрочном освобождении от этой должности Александра Филипенко

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Михаил Мень

Михаил Мень

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Совет Федерации утвердил бывшего министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня на пост аудитора Счетной палаты. С таким предложением ранее выступил Владимир Путин.

Одновременно Совфед досрочно освободил от должности аудитора Александра Филипенко.

Михаил Мень работал в разные годы вице-губернатором, первом заместителем председателя правительства Московской области, заместителем мэра Москвы, в правительстве российской столицы курировал вопросы межрегионального сотрудничества и спорта. С 2005 по 2013 годы был губернатором Ивановской области. С 1 ноября 2013 года по 18 мая 2018 года - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

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Персоны
Мень, Михаил Александрович Путин, Владимир Владимирович
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