МИД КНР: торговые войны обернутся для США жестким противостоянием

ПЕКИН, 20 июня. /ТАСС/. Действия руководства США по усилению протекционистских мер в отношении китайской продукции обернутся для Вашингтона жестким и непреклонным противостоянием со стороны Пекина. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Китай не будет развязывать торговых войн, но и не избегает их. Мы считаем, что при урегулировании торгово-экономических вопросов диалог оказывается более действенным, нежели стремление к противостоянию, - отметил он. - И если кто-нибудь развяжет против нас торговую войну, мы можем ему ответить решительным образом, и будем до конца защищать наши законные права".

По словам дипломата, все торгово-экономические трения между Пекином и Вашингтоном должны устраняться на позитивной основе путем двусторонних консультаций. "Мне хотелось бы напомнить, что в последнее время Китай и США провели три раунда переговоров по торговым и экономическим вопросам, в ходе которых был достигнут определенный прогресс", - добавил Гэн Шуан.

Как объявил в минувшую пятницу Трамп, в связи с "кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Китай прибегает к несправедливой торговой практике", Соединенные Штаты введут 25-процентные пошлины на импортируемые из КНР товары на сумму $50 млрд. В понедельник президент США поручил подготовить список китайских товаров на сумму в $200 млрд для последующего введения дополнительных денежных сборов в 10% на случай, если Пекин "откажется менять свой подход [к торговле], а также продолжит настаивать на введении дополнительных пошлин, о которых недавно объявил". Во вторник Соединенные Штаты опубликовали доклад, обвинив власти Китая в проведении политики "экономической агрессии", которая якобы угрожает всему миру.

Прежде Трамп неоднократно заявлял, что его не устраивает дефицит в торговле с Китаем, достигающий $500 млрд в год. 22 марта он подписал меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против "нечестной", как полагают в Вашингтоне, торговой политики Пекина. В то же время глава Белого дома не раз заверял, что не собирается начинать торговую войну с КНР.