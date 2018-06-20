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Более 118 тыс. заявок подано на получение "дальневосточного гектара"

Экономика и бизнес
20 июня, 19:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

В Минвостокразвития сообщили, что заключили почти 41 тыс. договоров

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Свыше 118 тыс. человек подали заявку для участия в программе "Дальневосточный гектар", при этом уже заключена почти 41 тыс. договоров по предоставлению земельного участка в безвозмездное пользование. Об этом сообщил в среду на расширенном заседании комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока директор департамента правового обеспечения и контроля Минвостокразвития России Петр Пустеленин.

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"По состоянию на 15 июня 2018 года подано в целом по ДФО 118 051 заявка, заключено 40 970 договоров на безвозмездное пользование земельным участком", - сказал он.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет россиянам право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года - для жителей остальной территории России. Оформить участок по программе "Дальневосточный гектар" можно на интернет-портале НаДальнийВосток.рф.

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

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