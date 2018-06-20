"Дальневосточный гектар" позволит привлекать в регион до 3 тыс. соотечественников в год

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Принятие закона, дающего возможность предоставлять участки по программе "дальневосточный гектар" участникам госпрограммы переселения соотечественников, позволит дополнительно привлекать на Дальний Восток до 3 тыс. человек ежегодно. Об этом сообщил в среду на расширенном заседании комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока директор департамента правового обеспечения и контроля Минвостокразвития России Петр Пустеленин.

"Около 70% от общей численности соотечественников, подавших заявление на участие в госпрограмме, имеют разрешение на временное проживание или вид на жительство, то есть, как правило, продолжительное время проживали на Дальнем Востоке. Для этой категории людей будет весьма актуальным предоставление возможности оформить "дальневосточный гектар" до оформления гражданства России для закрепления именно в данном макрорегионе. По нашим оценкам, реализация данного законопроекта позволит ежегодно дополнительно привлекать на территорию Дальнего Востока до 3 тыс. человек", - сказал он.

Пустеленин отметил, что за 2017 год в госпрограмме добровольного переселения соотечественников в регионы Дальнего Востока приняло участие 5 348 человек. Это примерно 5% от общей численности всех участников программы по переселению соотечественников.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет россиянам право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года - для жителей остальной территории России. Оформить участок по программе "Дальневосточный гектар" можно на интернет-портале НаДальнийВосток.рф.

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.