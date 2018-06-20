Tesla обвинила экс-сотрудника в похищении большого массива конфиденциальных данных

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Американский производитель электромобилей Tesla подал иск к своему бывшему сотруднику, его обвинили в похищении конфиденциальных данных компании с целью передачи их третьей стороне. Об этом свидетельствуют поступившие в среду в федеральный окружной суд в штате Невада документы, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС.

Речь идет о жителе Невады Мартине Триппе, который с октября 2017 года начал работать на фабрике Tesla техническим специалистом, отвечавшим, в частности, за производство аккумуляторов. Руководство компании отмечает, что Трипп плохо справлялся со своими обязанностями и в мае 2018 года был переведен на другую должность, чем остался крайне недоволен. Как утверждается в иске, "в ответ он похитил конфиденциальную информацию, являющуюся коммерческой тайной, и раскрыл ее третьим сторонам".

Трипп якобы признался сотрудникам Tesla, что, используя хакерские методы, похитил несколько гигабайтов информации, в том числе десятки фотографий и видеозаписи. Сотрудник якобы внедрил в компьютерные системы компании вредоносное программное обеспечение, которое позволяло ему и после увольнения регулярно пересылать часть данных неким "внешним структурам". Как следует из иска, Трипп пытался заручиться содействием коллег в осуществлении этой деятельности. Компания также обвиняет экс-сотрудника в том, что он делал заведомо ложные заявления для прессы, в частности, говорил, что в машинах Tesla используются бракованные аккумуляторы.

В иске констатируется, что руководство Tesla "только начало осознавать полный масштаб незаконной деятельности Триппа". Расследование на этот счет продолжается. Компания добивается от экс-сотрудника выплаты компенсации, размер которой должен определить суд присяжных. Кому именно Трипп передавал информацию, касающуюся Tesla, не уточняется.

Ранее на этой неделе в СМИ было опубликовано письмо, которое распространил среди персонала Tesla глава компании - Илон Маск. В послании отмечалось, что один из сотрудников занимался "масштабным саботажем" на производстве, а также незаконно распространял конфиденциальную коммерческую информацию. Имя сотрудника не уточнялось.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.