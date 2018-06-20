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Disney заявила о готовности заплатить $71 млрд за активы 21st Century Fox

Экономика и бизнес
20 июня, 21:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, июня. /ТАСС

Ранее компания Comcast предложила приобрести активы за $65 млрд

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НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Американская компания The Walt Disney Company готова заплатить $71,3 млрд за активы холдинга 21st Century Fox, на которые также претендует телекоммуникационный конгломерат Comcast. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте Disney.

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Comcast готов купить активы 21st Century Fox за $65 млрд

Соперничество между Disney и Comcast за обладание активами 21st Century Fox началось в 2017 году. В декабре Disney заявляла о готовности купить их за $52,4 млрд. Эту сумму предлагалось выплатить акциями. На прошлой неделе Comcast заявила, что готова заплатить $65 млрд, причем не акциями, а денежными средствами.

В новом заявлении глава Disney Роберт Айгер подчеркнул, что "приобретение 21st Century Fox принесет значительную финансовую выгоду акционерам обеих компаний". Он также подчеркнул, что "после шести месяцев планирования интеграции" в Disney "испытывают еще больший энтузиазм" относительно сделки. Согласно новому предложению Disney, акционеры 21st Century Fox смогут выбрать, будут ли $71,3 млрд выплачены в виде акций или денежными средствами.

В настоящее время 21st Century Fox принадлежит магнату Руперту Мердоку. По сведениям СМИ, он намерен в будущем объединить активы, которые останутся после продажи 21st Century Fox, со своей компанией News Corp. Последняя владеет газетой The Wall Street Journal

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