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Медведев: правительство намерено сохранить действующие льготы по НДПИ

Экономика и бизнес
21 июня, 12:37 дата обновления: 21 июня, 12:44 UTC+3

Премьер напомнил, что предполагается поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты

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© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Правительство намерено сохранить действующие льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в рамках запускающегося "налогового маневра" в нефтяной отрасли, об этом сказал премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с кабмином.

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Он напомнил, что в рамках готовящегося "налогового маневра" предполагается поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты с 30% до нуля. Параллельно так же постепенно будет расти ставка налога на добычу полезных ископаемых. Налоговые изменения начнутся в 2019 году, будут продолжаться в течение шести лет.

"Чтобы они не создавали дополнительной нагрузки на цены, предлагается, во-первых, сохранить действующие льготы по НДПИ", - сказал премьер. 

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