Новак: налоговый маневр предусматривает дополнительный плавающий акциз для НПЗ

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Налоговый маневр в нефтяной отрасли предусматривает введение обратного и плавающего акцизов для НПЗ, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак по итогам заседания правительства, на котором рассматривался законопроект о налоговом маневре.

Плавающий акциз должен частично или полностью компенсировать рост экспортного netback (доход компании от продажи нефти или нефтепродуктов на экспорт за вычетом расходов на транспортировку).

"Планируется отрицательный акциз, который компенсирует отмену экспортной пошлины и увеличение НДПИ для того, чтобы компании сохранили свою налоговую нагрузку на уровне до начала налогового маневра. И второй - демпфирующий отрицательный акциз. Он может применяться либо не применяться в зависимости от ценовой коньюнктуры на мировых рынках, в зависимости от экспортной альтернативы. И предусматривается, что он может быть как положительным, так и отрицательным, - сказал Новак.

Как отметил вице-премьер Дмитрий Козак, обратный акциз будет различаться в зависимости от географического расположения НПЗ.

Дополнительный демпфирующий акциз коррелирует стоимость барреля или тонны нефти для НПЗ, чтобы она не сильно отличалась как в сторону понижения, так и в сторону повышения, от мировых цен, добавил Новак. Дополнительные настройки, касающиеся механизма определения этого акциза, будут готовы ко второму чтению законопроекта в Госдуме, отметил министр.